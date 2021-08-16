Сухомлин назвал улицы Житомира, на которых отремонтируют тротуары

В Житомире городские власти планируют взяться за ремонты тротуаров. В первую очередь пешеходные зоны обновят на улице Чудновской, Леха Качиньского, Победы, Покровской, Леси Украинки, Небесной сотни, Киевской.
Об этом 16 августа на заседании рабочей группы заявил городской голова Сергей Сухомлин
.
"По улицам, где уже отремонтировали дороги - будем делать тротуары. Сегодня собирались рабочей группой по этим вопросам, обсудили планы на год. В первую очередь речь пойдет об обновлении пешеходных зон по Чудновской, Леха Качиньского, Победы, Покровской, Леси Украинки, Небесной сотни и Киевской", - сообщил мэр Житомира.
В планах - для каждого микрорайона выбрать свой цвет, стиль тротуаров и обустроить озеленение вдоль улиц. Не забыли в горсовете и о МАФах.
"Владельцам подчеркнут о необходимости приведения в порядок состояния торговых точек с размещением рядом клумб", - добавил Сухомлин.
Напомним, в 2021 году на улице Грушевского, Хлебной и Рихтера проводится текущий ремонт дорожного покрытия, вместе с которым частично ремонтируют тротуары
.
Ранее возмущенные житомиряне требовали отремонтировать тротуары
на улице Небесной Сотни.