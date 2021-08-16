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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 16 » 17:50:41

Сухомлин назвал улицы Житомира, на которых отремонтируют тротуары

Вчера, 17:50:41 2400 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин назвал улицы Житомира, на которых отремонтируют тротуары

 В Житомире городские власти планируют взяться за ремонты тротуаров. В первую очередь пешеходные зоны обновят на улице Чудновской, Леха Качиньского, Победы, Покровской, Леси Украинки, Небесной сотни, Киевской.

Об этом 16 августа на заседании рабочей группы заявил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"По улицам, где уже отремонтировали дороги - будем делать тротуары. Сегодня собирались рабочей группой по этим вопросам, обсудили планы на год. В первую очередь речь пойдет об обновлении пешеходных зон по Чудновской, Леха Качиньского, Победы, Покровской, Леси Украинки, Небесной сотни и Киевской", - сообщил мэр Житомира.




В планах - для каждого микрорайона выбрать свой цвет, стиль тротуаров и обустроить озеленение вдоль улиц. Не забыли в горсовете и о МАФах.
 

"Владельцам подчеркнут о необходимости приведения в порядок состояния торговых точек с размещением рядом клумб", - добавил Сухомлин.




Напомним, в 2021 году на улице Грушевского, Хлебной и Рихтера проводится текущий ремонт дорожного покрытия, вместе с которым частично ремонтируют тротуары

Ранее возмущенные житомиряне требовали отремонтировать тротуары на улице Небесной Сотни.
Тэги: тротуары, Житомир, Сухомлин, Ремонт
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