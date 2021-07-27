«У вас есть деньги на авиашоу, а на тротуар нет!» Возмущенные житомиряне требуют провести ремонт улицы Небесной Сотни

"Улицу переименовать мозгов хватало, а отремонтировать тротуары на улице Небесной Сотни никак ума не найдется.



А это путь в училище областного совета в котором учатся дети с инвалидностью, в том числе колясочники со всей области. Вот один из них выехал с трудностями из ямы. Они ежедневно здесь ездят! И здоровый человек ноги поломает, и коляску сломаешь на улице Небесной сотни.



У вас есть деньги на скверы, на авиашоу и Настю Каменских, на парк камня! А на элементарный тротуар, который не знал капитального ремонта, нет", - пишут возмущенные горожане в группе "Фейсбук Житомира".