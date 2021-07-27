«У вас есть деньги на авиашоу, а на тротуар нет!» Возмущенные житомиряне требуют провести ремонт улицы Небесной Сотни

В Житомире в последние годы только ленивый не жаловался на ужасное состояние дорожного покрытия. Кажется, власть услышала горожан и начала ремонтировать
покрытие не только на главных улицах. Ежегодно в городе ремонтируют дорожное покрытие и критических участков становится меньше.
Другое дело тротуары. После масштабного ремонта в центре (замена старого асфальта на плитку, как в Сан-Франциско
), на улицах города фактически не ремонтировали тротуары. Их состояние ужасное по всему городу: как на окраинах, так и совсем рядом с центром.
Улица Небесной Сотни одна из многих, где тротуара фактически нет. Местные жители годами жалуются на ямы, трещины, бугры, отсутствие асфальта.
"Улицу переименовать мозгов хватало, а отремонтировать тротуары на улице Небесной Сотни никак ума не найдется.
А это путь в училище областного совета в котором учатся дети с инвалидностью, в том числе колясочники со всей области. Вот один из них выехал с трудностями из ямы. Они ежедневно здесь ездят! И здоровый человек ноги поломает, и коляску сломаешь на улице Небесной сотни.
У вас есть деньги на скверы, на авиашоу и Настю Каменских, на парк камня! А на элементарный тротуар, который не знал капитального ремонта, нет", - пишут возмущенные горожане в группе "Фейсбук Житомира".
Фото: Фейсбук Житомира
Критическое состояние тротуара почти на всем участке от ЦУМа до Сенного рынка. На улице десятки жилых домов, учебные заведения, коммерция. То есть ежедневно тысячи житомирян сталкиваются с трудностями и должны преодолевать препятствия.
В 2020 году в городском совете озвучивали планы по ремонту тротуаров. Тогда заместитель городского головы Александр Шевчук заявлял
, что улица Небесной Сотни в списке тех, где должны отремонтировать покрытие. Тротуар отремонтировали, но далеко не худший участок улицы - от ЦУМа до сквера Лятошинского.
В 2021 году на некоторых улицах города проводится текущий ремонт дорожного покрытия, вместе с которым частично ремонтируют тротуары
. На улице Небесной Сотни в этом году ремонты пока не запланированы.
Так что местным жителям, каждый раз выходя из своего дома, и в дальнейшем придется подвергать себя опасности и возможной поездке в травмпункт.
Фото: Alina Kundich