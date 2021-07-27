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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 27 » 14:28:41

«У вас есть деньги на авиашоу, а на тротуар нет!» Возмущенные житомиряне требуют провести ремонт улицы Небесной Сотни

Сегодня, 14:28:44 559 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«У вас есть деньги на авиашоу, а на тротуар нет!» Возмущенные житомиряне требуют провести ремонт улицы Небесной Сотни

 В Житомире в последние годы только ленивый не жаловался на ужасное состояние дорожного покрытия. Кажется, власть услышала горожан и начала ремонтировать покрытие не только на главных улицах. Ежегодно в городе ремонтируют дорожное покрытие и критических участков становится меньше.

Другое дело тротуары. После масштабного ремонта в центре (замена старого асфальта на плитку, как в Сан-Франциско), на улицах города фактически не ремонтировали тротуары. Их состояние ужасное по всему городу: как на окраинах, так и совсем рядом с центром.

Улица Небесной Сотни одна из многих, где тротуара фактически нет. Местные жители годами жалуются на ямы, трещины, бугры, отсутствие асфальта.
 

"Улицу переименовать мозгов хватало, а отремонтировать тротуары на улице Небесной Сотни никак ума не найдется.

А это путь в училище областного совета в котором учатся дети с инвалидностью, в том числе колясочники со всей области. Вот один из них выехал с трудностями из ямы. Они ежедневно здесь ездят! И здоровый человек ноги поломает, и коляску сломаешь на улице Небесной сотни.

У вас есть деньги на скверы, на авиашоу и Настю Каменских, на парк камня! А на элементарный тротуар, который не знал капитального ремонта, нет", - пишут возмущенные горожане в группе "Фейсбук Житомира".




Фото: Фейсбук Житомира


Критическое состояние тротуара почти на всем участке от ЦУМа до Сенного рынка. На улице десятки жилых домов, учебные заведения, коммерция. То есть ежедневно тысячи житомирян сталкиваются с трудностями и должны преодолевать препятствия.



В 2020 году в городском совете озвучивали планы по ремонту тротуаров. Тогда заместитель городского головы Александр Шевчук заявлял, что улица Небесной Сотни в списке тех, где должны отремонтировать покрытие. Тротуар отремонтировали, но далеко не худший участок улицы - от ЦУМа до сквера Лятошинского.

В 2021 году на некоторых улицах города проводится текущий ремонт дорожного покрытия, вместе с которым частично ремонтируют тротуары. На улице Небесной Сотни в этом году ремонты пока не запланированы. 

Так что местным жителям, каждый раз выходя из своего дома, и в дальнейшем придется подвергать себя опасности и возможной поездке в травмпункт.

 






Фото: Alina Kundich
Тэги: Житомир, тротуары, Ремонт
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Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:21:46, Сегодня [Материал]

Легко побачити що Житомир автомобіле центричне місто. А ще є райони де і такого тратуару геть немає, його просто взагалі не існує, мусиш ходити поміж машин.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:01:43, Сегодня [Материал]

Нещодавно львівський блогер Андрій Білий якраз це й зауважив: https://www.youtube.com/watch?v=ChjvHRaeD24 ))) І так буде доти, допоки в місті планує жлобоетика: "На колесах - красава, без коліс - лошара".
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:03:27, Сегодня [Материал]

нафиг с пляжа
мы хотим самолётики
тротуары за свои делайте, или барыг с сенного на бабло раскручивайте...
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