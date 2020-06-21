Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 21 » 18:21:18

«Резал всех, кого видел». Мужчина с ножом устроил резню в кафе Иршанска. ФОТО

Вчера, 18:46:18 1486 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Резал всех, кого видел». Мужчина с ножом устроил резню в кафе Иршанска. ФОТО

В поселке Иршанск Хорошевского района на Житомирщине 21 июня в местном кафе произошла поножовщина, в результате которой погиб один человек, ножевые ранения получили еще восемь.

В области объявлен план "Перехват". Об этом  «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, а ГУНП в Житомирской области опубликовали фото разыскиваемого злоумышленника.

По данным следствия, происшествие случилось в ночное время: между ранее судимым 40-летним местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются.

"Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле", – говорится в сообщении.


В кафе Иршанска мужчина с ножом травмировал 9 человек
 

Порезал 8 мужчин и 1 женщину

Все пострадавшие – 9 человек в возрасте 22-29 лет, среди которых и девушка – были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что 29-летний мужчина от полученных ножевых ранений скончался в медучреждении. Состояние еще двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

В полиции Житомирщины добавили, что на территории области введены специальные меры для установления места пребывания подозреваемого. Правоохранители обнародовали его фото. О мужчине известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Один из пострадавших от полученных травм скончался в больницеОдин из пострадавших от полученных травм скончался в больнице.
 

"Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам: в случае наличия информации о местонахождении мужчины, изображенного на фото, немедленно звоните на "102". Кроме того, помните, что он может быть крайне опасным, а потому любой контакт с ним может иметь негативные последствия", – добавили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.


По данному факту внесены данные в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в преступлении, которого разыскивает полиция

Подозреваемый в преступлении, которого разыскивает полиция
 (ГУНП в Житомирской области)

 

Подозреваемым в резне оказался шурин поселкового головы

Жители поселка Иршанск, что на Житомирщине, рассказали, что резню в местном кафе устроил якобы Виктор Фарионов – брат жены местного поселкового головы.

Об этом сообщает "Житомир инфо", ссылаясь на слова очевидцев преступления. По их словам, Фарионов – родной брат супруги (шурин) Анатолия Рака, который является главой поселкового совета Иршанска.

Также местные жители рассказали, что в кафе накануне поножовщины танцевали люди и кто-то случайно толкнул Фарионова – из-за этого якобы и начался конфликт.

"В кафе танцевали и случайно его задели и он начал резать всех, кого видел", – рассказал читатель.


Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления места пребывания злоумышленника, готовится сообщение о подозрении.

В Офисе генпрокурора добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевское отделение полиции Коростышевского ОП ГУ Нацполиции в области. Также оно находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

Тэги: убийство, зарезал, полиция, Иршанск
Комментариев: 4
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 19:18:58, Вчера [Материал]
0

Самаабарона, нада аправдать, стерненки не дадут саврать.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:20:18, Вчера [Материал]
+4

1. "По данным следствия, происшествие случилось в ночное время" - почему работало кафе ?
2. "(хулиганство) и (Умышленное тяжкое телесное повреждение)" - восем человек порезал, одного убил ? как по мне "умышленное убийство + покушения на других"
Mira
3 Irina (Mira)   • 20:45:48, Вчера [Материал]
+2

Полное нарушение карантина - работа кафе в помещении, да еще и танцы без соблюдения социальной дистанции.
Не работало бы кафе и все бы были живы и здоровы, то есть налицо нарушение карантина, которое привело к тяжелым последствиям.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:58:52, Вчера [Материал]
-1

Десь у Франціі це взагалі назвали би терактом і знайшли у нього лівійське коріня. Іршанск це ще той край сурових гранітних хлопів.
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