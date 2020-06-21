«Резал всех, кого видел». Мужчина с ножом устроил резню в кафе Иршанска. ФОТО

В поселке Иршанск Хорошевского района на Житомирщине 21 июня в местном кафе произошла поножовщина, в результате которой погиб один человек, ножевые ранения получили еще восемь.
В области объявлен план "Перехват". Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, а ГУНП в Житомирской области опубликовали фото разыскиваемого злоумышленника.
По данным следствия, происшествие случилось в ночное время: между ранее судимым 40-летним местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются.
"Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле", – говорится в сообщении.
Все пострадавшие – 9 человек в возрасте 22-29 лет, среди которых и девушка – были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что 29-летний мужчина от полученных ножевых ранений скончался в медучреждении. Состояние еще двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.
В полиции Житомирщины добавили, что на территории области введены специальные меры для установления места пребывания подозреваемого. Правоохранители обнародовали его фото. О мужчине известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
"Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам: в случае наличия информации о местонахождении мужчины, изображенного на фото, немедленно звоните на "102". Кроме того, помните, что он может быть крайне опасным, а потому любой контакт с ним может иметь негативные последствия", – добавили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
По данному факту внесены данные в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый в преступлении, которого разыскивает полиция
(ГУНП в Житомирской области)
Жители поселка Иршанск, что на Житомирщине, рассказали, что резню в местном кафе устроил якобы Виктор Фарионов – брат жены местного поселкового головы.
Об этом сообщает "Житомир инфо", ссылаясь на слова очевидцев преступления. По их словам, Фарионов – родной брат супруги (шурин) Анатолия Рака, который является главой поселкового совета Иршанска.
Также местные жители рассказали, что в кафе накануне поножовщины танцевали люди и кто-то случайно толкнул Фарионова – из-за этого якобы и начался конфликт.
"В кафе танцевали и случайно его задели и он начал резать всех, кого видел", – рассказал читатель.
Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления места пребывания злоумышленника, готовится сообщение о подозрении.
В Офисе генпрокурора добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевское отделение полиции Коростышевского ОП ГУ Нацполиции в области. Также оно находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.
2. "(хулиганство) и (Умышленное тяжкое телесное повреждение)" - восем человек порезал, одного убил ? как по мне "умышленное убийство + покушения на других"
Не работало бы кафе и все бы были живы и здоровы, то есть налицо нарушение карантина, которое привело к тяжелым последствиям.