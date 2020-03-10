Зарезал собаку, а потом и соседа: полиция расследует на Житомирщине убийство

В городе Коростышев во дворе одного из частных домохозяйств обнаружили труп мужчины. В результате проведенного расследования правоохранители нашли убийцу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Полицейские следственно-оперативной группы Коростышевского отдела установили, что во дворе дома находится труп владельца домохозяйства, 1971 года рождения. На теле мужчины были обнаружены многочисленные колото-резаные раны груди и спины. Во время дальнейшей работы над раскрытием убийства правоохранители выяснили, что указанный дом имеет несколько хозяев, поскольку разделен на части, и общий двор. В ходе проверки других жителей домохозяйства следователи заподозрили причастность к преступлению 32-летнего соседа погибшего"
, - говорится в сообщении.
Подозреваемый мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за причастности к незаконному обороту наркотиков. Его нашли и задержали возле одного из ночных торговых заведений, где он распивал спиртное.
Предварительно установлено, что подозреваемый во дворе дома, где проживает, наносил ножевые ранения собаке. В этот момент домой вернулся его 48-летний сосед, который сделал мужчине замечание относительно его действий. Тот отреагировал на слова агрессивно и набросился на соседа. Полученные телесные повреждения стали для мужчины смертельными.
"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В его рамках будет проведен ряд исследований, в том числе судебно-психиатрическую экспертизу о состоянии подозреваемого", - добавляют в полиции.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.