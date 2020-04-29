На Житомирщине мужчина утопил 79-летнюю мать, а потом заявил о ее исчезновении

В поселке Брусилов Житомирской области в реке обнаружили труп 79-летней женщины. Сначала рассматривалась версия самоубийства, однако позже стало известно, что старушку утопил ее родной сын.
"28 апреля в отделение полиции обратился 46-летний житель Брусилова, сообщив о безвестном исчезновении своей матери. Правоохранителям мужчина сообщил, что его мать неоднократно высказывалась о самоубийстве и, мол, ночью через открытое окно могла выбраться наружу из дома и доползти до реки, протекающей неподалеку"
, - рассказали в полиции Житомирской области.
На поиски пожилой женщины были привлечены следователи полиции и кинологи. В результате обследования прилегающей территории тело пенсионерки было обнаружено в реке Здвиж и с помощью спасателей изъято из воды.
При осмотре на теле женщины следов насилия обнаружено не было. В ходе дальнейшего расследования мужчина признался, что именно с его помощью женщина добралась к реке и он бросил ее в воду. Таким образом, мол, хотел лишить старушку страданий.
Подозреваемого полицейские задержали. По действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.