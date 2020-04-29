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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 29 » 13:04:47

На Житомирщине мужчина утопил 79-летнюю мать, а потом заявил о ее исчезновении

Сегодня, 13:20:47 636 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина утопил 79-летнюю мать, а потом заявил о ее исчезновении

 В поселке Брусилов Житомирской области в реке обнаружили труп 79-летней женщины. Сначала рассматривалась версия самоубийства, однако позже стало известно, что старушку утопил ее родной сын.

"28 апреля в отделение полиции обратился 46-летний житель Брусилова, сообщив о безвестном исчезновении своей матери. Правоохранителям мужчина сообщил, что его мать неоднократно высказывалась о самоубийстве и, мол, ночью через открытое окно могла выбраться наружу из дома и доползти до реки, протекающей неподалеку", - рассказали в полиции Житомирской области.

На поиски пожилой женщины были привлечены следователи полиции и кинологи. В результате обследования прилегающей территории тело пенсионерки было обнаружено в реке Здвиж и с помощью спасателей изъято из воды.

При осмотре на теле женщины следов насилия обнаружено не было. В ходе дальнейшего расследования мужчина признался, что именно с его помощью женщина добралась к реке и он бросил ее в воду. Таким образом, мол, хотел лишить старушку страданий.

Подозреваемого полицейские задержали. По действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: убийство, самоубийство, Житомирщина, полиция
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