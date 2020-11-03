Расстрел военных на Житомирщине: дело передали в суд, подозреваемому грозит пожизненное

Дело о массовом убийстве военных в Житомирской области передали в суд. Подозреваемому, 58-летнему Анатолию Захаренко, грозит пожизненное заключение.
Как сообщает полиция области
, досудебное следствие продолжалось пять месяцев. Все это время подозреваемый содержался под стражей. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления он был трезв и вменяем.
По данным судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти всех семерых убитых стали тяжкие телесные повреждения, вызванные огнестрельными ранениями: их расстреляли из охотничьего ружья.
Все потерпевшие – участники АТО, трое из них были действующими военнослужащими Национальной гвардии. Самому старшему из них было 50, младшему – 29 лет.
Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения или даже пожизненное заключение.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве
. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Но что то пошло не так, Захарченко, спасая свою жизнь, дал отпор...
ведь его ща выставляют убийцей которому зачемто захотелось застрелить 7 до зубов вооруженных рыбаков . а по факту он просто дал отпор системе поборов и вымогателей в лице госчинуш