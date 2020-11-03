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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 3 » 08:54:23

Расстрел военных на Житомирщине: дело передали в суд, подозреваемому грозит пожизненное

Сегодня, 08:58:23 963 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Расстрел военных на Житомирщине: дело передали в суд, подозреваемому грозит пожизненное

 Дело о массовом убийстве военных в Житомирской области передали в суд. Подозреваемому, 58-летнему Анатолию Захаренко, грозит пожизненное заключение.

Как сообщает полиция области, досудебное следствие продолжалось пять месяцев. Все это время подозреваемый содержался под стражей. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления он был трезв и вменяем.

По данным судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти всех семерых убитых стали тяжкие телесные повреждения, вызванные огнестрельными ранениями: их расстреляли из охотничьего ружья.

Все потерпевшие – участники АТО, трое из них были действующими военнослужащими Национальной гвардии. Самому старшему из них было 50, младшему – 29 лет.

Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения или даже пожизненное заключение.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: суд, полиция, убийство, Житомирщина, ЗАХАРЧЕНКО
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:28:54, Сегодня [Материал]

а когда расскажут, что там на самом деле произошло, какие мотивы были у этого человека?
Житич
2 Василий (Житич)   • 10:05:10, Сегодня [Материал]

Пожизненное нужно присудить коррупционеру менту, который занимаясь поборами, нанял бригаду чтоб наехала на Захарченка!
Но что то пошло не так, Захарченко, спасая свою жизнь, дал отпор...
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 10:15:46, Сегодня [Материал]

Зная как обтяпывают дела тут уже ничего не доказать понятно что не с проста он за ружье схватился!
bender123
4 vasya (bender123)   • 11:42:28, Сегодня [Материал]

если у него будет адвокатнормальный то дело развалится в суде..
ведь его ща выставляют убийцей которому зачемто захотелось застрелить 7 до зубов вооруженных рыбаков . а по факту он просто дал отпор системе поборов и вымогателей в лице госчинуш
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