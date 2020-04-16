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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 16 » 13:58:58

Успел позвонить в полицию: на Житомирщине двое мужчин ворвались в дом и убили его хозяина

Сегодня, 14:36:58 859 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Успел позвонить в полицию: на Житомирщине двое мужчин ворвались в дом и убили его хозяина

 На Житомирщине двое нападавших ворвались в дом мужчины. Он успел позвонить в полицию, но когда правоохранители приехали на вызов, нашли уже мертвого хозяина жилья.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУНП в Житомирской области, инцидент произошел 14 апреля в селе Сингаи Коростенского района.
 

"На рассвете 14 апреля на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что по названному им адресу в селе Сингаи знакомый выбивает окна дома. Уже на месте происшествия правоохранители обнаружили на веранде тело мертвого мужчины и установили, что погибший - 51-летний хозяин жилья", - сообщили в полиции.


При осмотре его тела были обнаружены травмы головы. Причину смерти сейчас устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Причастных к преступлению установили и задержали. Ими оказались жители Коростеня в возрасте 26-ти и 39-ти лет. Известно, что ранее они уже имели проблемы с законом. А один из них и сейчас является фигурантом уголовного производства по факту разбойного нападения на коростенца в марте этого года.

Во время их проверки правоохранители получили обоснованные доказательства их причастности к смерти мужчины. У них изъяли вещи из дома погибшего. За убийство задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.
Тэги: убийство, Житомирщина, полиция
Комментариев: 2
bda
1 ДДД (bda)   • 15:32:14, Сегодня [Материал]
0

Кому карантин - а кому беспредел...
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 16:07:38, Сегодня [Материал]
0

Якщо жертві нападу вдається відбитись, то імовірно ще й буде мати проблеми з законом
https://zbroya.info/uk/blog/11164_samooborona-po-ukrayinski-grabizhnik-vidbuvaietsia-shtrafom-a-iogo-zhertva-potrapliaie-u-viaznitsiu/
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