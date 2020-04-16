На Житомирщине двое нападавших ворвались в дом мужчины. Он успел позвонить в полицию, но когда правоохранители приехали на вызов, нашли уже мертвого хозяина жилья.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП в Житомирской области, инцидент произошел 14 апреля в селе Сингаи Коростенского района.
"На рассвете 14 апреля на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что по названному им адресу в селе Сингаи знакомый выбивает окна дома. Уже на месте происшествия правоохранители обнаружили на веранде тело мертвого мужчины и установили, что погибший - 51-летний хозяин жилья", - сообщили в полиции.
При осмотре его тела были обнаружены травмы головы. Причину смерти сейчас устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы.
Причастных к преступлению установили и задержали. Ими оказались жители Коростеня в возрасте 26-ти и 39-ти лет. Известно, что ранее они уже имели проблемы с законом. А один из них и сейчас является фигурантом уголовного производства по факту разбойного нападения на коростенца в марте этого года.
Во время их проверки правоохранители получили обоснованные доказательства их причастности к смерти мужчины. У них изъяли вещи из дома погибшего. За убийство задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.
Успел позвонить в полицию: на Житомирщине двое мужчин ворвались в дом и убили его хозяина
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