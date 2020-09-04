Убийство библиотекаря: полиция задержала подозреваемого, им оказался 17-летний парень. ВИДЕО

22 августа в селе Ярунь Новоград-Волынского района местные жительницы прямо на дороге нашли тело 39-летней односельчанки. В ходе расследования полицейские установили причастность к убийству 17-летнего парня.
Об этом 4 сентября во время брифинга в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщил начальник ГУНП Юрий Олейник.
"В ходе осмотра на месте происшествия полицейские собрали следовую доказательную информацию, опросили местных жителей, провели другие необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем был назначен ряд экспертных исследований. В результате проведения этих и других мероприятий мы получили основания для обоснованного подозрения", - отметил Олейник.
На рассмотрение суда внесено ходатайство об избрании парню меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Продолжаются следственные действия, устанавливаются мотивы, причины и все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - добавили в полиции.