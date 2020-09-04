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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 4 » 13:49:32

Убийство библиотекаря: полиция задержала подозреваемого, им оказался 17-летний парень. ВИДЕО

Сегодня, 13:58:32 1153 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Убийство библиотекаря: полиция задержала подозреваемого, им оказался 17-летний парень. ВИДЕО

 22 августа в селе Ярунь Новоград-Волынского района местные жительницы прямо на дороге нашли тело 39-летней односельчанки. В ходе расследования полицейские установили причастность к убийству 17-летнего парня.

Об этом 4 сентября во время брифинга в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщил начальник ГУНП Юрий Олейник.
 

"В ходе осмотра на месте происшествия полицейские собрали следовую доказательную информацию, опросили местных жителей, провели другие необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем был назначен ряд экспертных исследований. В результате проведения этих и других мероприятий мы получили основания для обоснованного подозрения", - отметил Олейник.


На рассмотрение суда внесено ходатайство об избрании парню меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются мотивы, причины и все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - добавили в полиции.

Как сообщал "Журнал Житомира", убитая Юлия Алексеева работала библиотекарем. У нее остались муж и двое детей 10 и 14 лет.
Тэги: подозреваемый, полиция, убийство, Житомирщина
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