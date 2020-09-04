Убийство библиотекаря: полиция задержала подозреваемого, им оказался 17-летний парень. ВИДЕО

"В ходе осмотра на месте происшествия полицейские собрали следовую доказательную информацию, опросили местных жителей, провели другие необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем был назначен ряд экспертных исследований. В результате проведения этих и других мероприятий мы получили основания для обоснованного подозрения", - отметил Олейник.