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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 27 » 13:40:05

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого два месяца назад нашли в пригороде Житомира

Сегодня, 13:40:05 513 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого два месяца назад нашли в пригороде Житомира

 Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего жителя с. Лещин Житомирского района, тело которого было обнаружено на берегу местной реки. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.
 

"В ходе первоочередных мероприятий для раскрытия убийства 29-летнего мужчины полицейские провели ряд следственных действий. В частности, опросили жителей села Лещин и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных вблизи сельского дома культуры. Также при осмотре места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и следователи назначили необходимые экспертные исследования. По их результатам и удалось разоблачить причастность к тяжкому преступлению 27-летнего жителя этого же села", - информируют правоохранители.


В начале июля полицейские задержали его по обоснованному подозрению в избиении двух односельчан. Сейчас он является фигурантом уголовного производства, что расследуется по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Судом он был взят под стражу.

О мужчине известно, что он нигде официально не работал и вел антиобщественный образ жизни.

25 августа следователи Следственного управления ГУНП в области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры объявили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Досудебное расследование продолжается. По действующему законодательству подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
Тэги: убийство, Житомирский район, полиция, подозреваемый
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