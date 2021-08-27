Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого два месяца назад нашли в пригороде Житомира

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего жителя с. Лещин Житомирского района, тело которого было обнаружено на берегу местной реки
. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
"В ходе первоочередных мероприятий для раскрытия убийства 29-летнего мужчины полицейские провели ряд следственных действий. В частности, опросили жителей села Лещин и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных вблизи сельского дома культуры. Также при осмотре места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и следователи назначили необходимые экспертные исследования. По их результатам и удалось разоблачить причастность к тяжкому преступлению 27-летнего жителя этого же села", - информируют правоохранители.
В начале июля полицейские задержали его по обоснованному подозрению в избиении двух односельчан. Сейчас он является фигурантом уголовного производства, что расследуется по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Судом он был взят под стражу.
О мужчине известно, что он нигде официально не работал и вел антиобщественный образ жизни.
25 августа следователи Следственного управления ГУНП в области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры объявили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.
Досудебное расследование продолжается. По действующему законодательству подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.