Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого два месяца назад нашли в пригороде Житомира - 27 Августа 2021