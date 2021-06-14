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На берегу реки под Житомиром обнаружили тело мужчины: полиция расследует убийство

Сегодня, 10:58:09 942 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На берегу реки под Житомиром обнаружили тело мужчины: полиция расследует убийство

 В Житомирском районе на берегу реки был найден мертвый мужчина. При осмотре тела правоохранители обнаружили многочисленные травмы, которые свидетельствуют о насильственной смерти.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, тело обнаружили утром 13 июня в с. Лещин.
 

"Тело нашел местный рыбак около 4:30 на берегу реки, недалеко сельского клуба, и сразу сообщил полицейским. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела провели осмотр и зафиксировали обстоятельства. Так, на голове и теле мужчины были видны рассечение, синяки, ссадины и ушибы. Для установления причин его смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.


Судебная-медицинские эксперты подтвердили, что имеющиеся у мужчины травмы и привели к его гибели. У него зафиксированы многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и кровоизлияния под оболочку головного мозга.

Полицейские также выяснили, что погибший - местный житель, 1992 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается установка всех обстоятельств происшествия и причастных лиц. Проводятся экспертные исследования изъятого на месте происшествия", - добавили правоохранители.
Тэги: тело, Житомирский район, полиция, убийство
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