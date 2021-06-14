На берегу реки под Житомиром обнаружили тело мужчины: полиция расследует убийство

"Тело нашел местный рыбак около 4:30 на берегу реки, недалеко сельского клуба, и сразу сообщил полицейским. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела провели осмотр и зафиксировали обстоятельства. Так, на голове и теле мужчины были видны рассечение, синяки, ссадины и ушибы. Для установления причин его смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.