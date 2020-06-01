В Житомирском районе брат убил брата после совместного застолья

"По собранной предварительно информации в доме вместе с матерью проживали двое взрослых сыновей. Оба конфликтовали между собой и не гнушались алкоголя. В тот день хозяйки не было дома, а когда вернулась, то застала фатальные последствия очередного нетрезвого конфликта между братьями", - рассказал начальник Житомирского РОП ГУНП Владимир Богатков.