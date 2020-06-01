В Житомирском районе брат убил брата после совместного застолья

В Житомирском районе полиция расследует братоубийство. Известно, что после совместного застолья между братьями завязалась ссора, в результате которой меньший нанес старшему смертельные травмы.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, происшествие произошло вечером 31 мая в селе Левков.
"По собранной предварительно информации в доме вместе с матерью проживали двое взрослых сыновей. Оба конфликтовали между собой и не гнушались алкоголя. В тот день хозяйки не было дома, а когда вернулась, то застала фатальные последствия очередного нетрезвого конфликта между братьями", - рассказал начальник Житомирского РОП ГУНП Владимир Богатков.
При осмотре тела погибшего 35-летнего местного жителя были обнаружены телесные повреждения на голове и туловище. Причину смерти мужчины сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.
По обоснованному подозрению в причинении смертельных травм был задержан брат погибшего, 1991 г.р. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.
По действующему законодательству убийце грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.