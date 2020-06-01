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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 1 » 17:25:20

В Житомирском районе брат убил брата после совместного застолья

Вчера, 17:39:20 772 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе брат убил брата после совместного застолья

 В Житомирском районе полиция расследует братоубийство. Известно, что после совместного застолья между братьями завязалась ссора, в результате которой меньший нанес старшему смертельные травмы.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, происшествие произошло вечером 31 мая в селе Левков.
 

"По собранной предварительно информации в доме вместе с матерью проживали двое взрослых сыновей. Оба конфликтовали между собой и не гнушались алкоголя. В тот день хозяйки не было дома, а когда вернулась, то застала фатальные последствия очередного нетрезвого конфликта между братьями", - рассказал начальник Житомирского РОП ГУНП Владимир Богатков.


При осмотре тела погибшего 35-летнего местного жителя были обнаружены телесные повреждения на голове и туловище. Причину смерти мужчины сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.

По обоснованному подозрению в причинении смертельных травм был задержан брат погибшего, 1991 г.р. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства.

По действующему законодательству убийце грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: полиция, убийство, Житомирский район, брат
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