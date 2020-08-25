Посреди села в Житомирской области нашли тело женщины: полиция расследует убийство

В селе Ярунь Новоград-Волынского района обнаружили тело местной жительницы. По предварительной версии следствия, женщину убили. Об этом Журналу Житомира
сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции. Во время осмотра правоохранители обнаружили на лице погибшей телесные повреждения. Полицейские собрали с места происшествия следовую и доказательственную информацию, опросили местных жителей, провели другие необходимые первоочередные меры"
, - информируют правоохранители.
По заключению специалистов, смерть женщины наступила в результате удушения. Сейчас идет установление всех обстоятельств, назначен ряд экспертиз.
Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.