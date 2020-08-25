Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26.08.2020    02:11:36
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 25 » 11:18:30

Посреди села в Житомирской области нашли тело женщины: полиция расследует убийство

Вчера, 11:29:30 1323 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Посреди села в Житомирской области нашли тело женщины: полиция расследует убийство

 В селе Ярунь Новоград-Волынского района обнаружили тело местной жительницы. По предварительной версии следствия, женщину убили. Об этом Журналу Житомира сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции. Во время осмотра правоохранители обнаружили на лице погибшей телесные повреждения. Полицейские собрали с места происшествия следовую и доказательственную информацию, опросили местных жителей, провели другие необходимые первоочередные меры", - информируют правоохранители.

По заключению специалистов, смерть женщины наступила в результате удушения. Сейчас идет установление всех обстоятельств, назначен ряд экспертиз.

Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: тело, полиция, Житомирская область, убийство
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus