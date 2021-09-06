Зашел через незапертую дверь: подозреваемый в убийстве матери и дочери рассказал о преступлении

Следователи Следственного управления ГУНП Житомирщины объявили о подозрении 22-летнему житомирянину, уличенному в двойном убийстве, замаскированном под пожар.
Об этом на брифинге 6 сентября сообщил в.и.о. начальника главка областной полиции Артем Лисогор.
По словам подозреваемого, с погибшими он не был знаком, а в квартиру зашел через незапертую дверь.
"Подозреваемый говорит, что отслеживал погибшую женщину еще с вечера пятницы в кафе. Следил за ней до дома. Подождал, когда она уснет и утром проник в квартиру, чтобы ее ограбить. Двери были не закрыты. Гражданка с ребенком спали. Когда женщина заметила его присутствие, он нанес ей удары кухонным ножом", - сказал Артем Лисогор.
Подозреваемому в двойном убийстве 6 сентября должны избрать меру пресечения.
Мужчина в содеянном признается, говорит убивать не собирался, информирует Житомир инфо.
"Знакомый не был. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Хотел вынести драгоценности. Насколько было меня известно, там была только одна пьяная женщина. А оказалось их двое. Ребенок мне нанес по спине ножевые ранения и продолжал наносить хаотично. Конечно жалею, мне пожизненное светит, конечно жалею. Если бы знал, надо было думать головой", - говорит подозреваемый Дмитрий.