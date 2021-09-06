Зашел через незапертую дверь: подозреваемый в убийстве матери и дочери рассказал о преступлении

"Подозреваемый говорит, что отслеживал погибшую женщину еще с вечера пятницы в кафе. Следил за ней до дома. Подождал, когда она уснет и утром проник в квартиру, чтобы ее ограбить. Двери были не закрыты. Гражданка с ребенком спали. Когда женщина заметила его присутствие, он нанес ей удары кухонным ножом", - сказал Артем Лисогор.

"Знакомый не был. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Хотел вынести драгоценности. Насколько было меня известно, там была только одна пьяная женщина. А оказалось их двое. Ребенок мне нанес по спине ножевые ранения и продолжал наносить хаотично. Конечно жалею, мне пожизненное светит, конечно жалею. Если бы знал, надо было думать головой", - говорит подозреваемый Дмитрий.