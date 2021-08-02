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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 2 » 15:39:21

Под Житомиром мужчина убил отца и, убегая с места происшествия, попал в ДТП. ВИДЕО

Вчера, 15:39:21 898 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром мужчина убил отца и, убегая с места происшествия, попал в ДТП. ВИДЕО

 В селе Троянов Житомирского района нашли мертвым 49-летнего мужчины. Во время проверки обстоятельств полицейские установили причастность к смерти сына погибшего. Убегая с места убийства отца, мужчина еще и рисковал жизнью двух своих дочерей, совершив ДТП. Об этом "ЖЖ" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В полицию поступило сообщение о смерти от полученных телесных повреждений 49-летнего мужчины. На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы обнаружили тело мужчины, скрытое в огороде за хозяйственными постройками в одном из дворов села. Во время предварительного осмотра сомнений в насильственной смерти погибшего почти не было", - информирует полиция.


На момент прибытия полиции во дворе находился старший из сыновей погибшего (с явными признаками алкогольного опьянения) и двое его дочерей в возрасте 8 и 7 лет. Также подошел и младший брат, житель этого же села, который прояснил ситуацию.
 

Полицейские выяснили, что утром к дому мужчины прибежали племянницы и рассказали, что отец совершил ДТП в селе. Девочки тоже были в машине и получили ушибы. Мужчина нашел старшего брата на одной из улиц села, нетрезвого и у разбитого автомобиля.

Впоследствии он отвел племянниц в дом своих родителей, где проживает также и старший брат, и там узнал от детей, что дедушка якобы спит на огороде.
 

"Таким образом мужчина и обнаружил тело отца между грядок. Заключение судебно-медицинской экспертизы засвидетельствовало его насильственную смерть. По подозрению в нанесении телесных повреждений мы задержали 27-летнего сына погибшего", - рассказал начальник отдела полиции №1 Владимир Богатков.


В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили, что в доме находились отец и сын, а под их присмотром - двое детей последнего. Мама девочек проживает в другой громаде (поскольку разведена) и привезла детей временно в гости.

Вечером между мужчинами, которые перед этим выпивали, возник конфликт, перешедший в драку. В какой-то из моментов старший и получил смертельные травмы, а младший пытался скрыть его тело в огороде. Потом забрал детей и уехал из дома. Навыков вождения хватило лишь на несколько метров, потом мужчинак въехал в электроопору.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, ему объявлено о подозрении в названном деянии и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За совершение убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Тэги: Житомирщина, убийство, полиция
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