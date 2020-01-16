Убили за нагрудные значки и закопали в сарае: на Житомирщине раскрыли ужасное преступление

В Житомирской области 59-летнего мужчину убили из-за наградных значков и жетонов советских времен. Происшествие произошло в Олевском районе в начале января, полицейские задержали мужчин, которые подозреваются в убийстве.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
15 января в Олевское отделение полиции обратилась жительница поселка Новые Белокоровичи с заявлением о безвестном исчезновении своего 59-летнего дяди. По ее словам, мужчину уже неделю никто в селе не видел, дома его тоже нет.
"В ходе первоочередной проверки мы опросили жителей поселка и пришли к выводу, что в последний раз разыскиваемого мужчину видели возле одного из домовладений этого же села. Подворье арендовали сожители, которые приехали к нам из Киевщины с тремя несовершеннолетними детьми. У гражданского супруга гостил и их товарищ из Ровенщины. По собранным свидетельствам, указанные граждане официально нигде не работали, зато были неравнодушными к спиртному", - рассказал начальник Олевского отделения полиции Игорь Григоришин.
Как выяснилось, еще 7 января односельчанин пришел к их дому с предложением приобрести у него наградные значки и жетоны советских времен. Предварительно известно, что он разговаривал с 25-летним товарищем семьи. Он и нанес мужчине телесные повреждения, от которых тот сначала потерял сознание, а затем умер.
"Уже на следующий день тело погибшего мужчины-жители дома закопали внутри помещения, где его во время следственных действий и обнаружили правоохранители"
, - информирует полиция.
Оба мужчины, обоснованно подозреваемых в тяжком преступлении, задержаны. В рамках досудебного расследования умышленного убийства (ст.115 УК) полицейские устанавливают все обстоятельства и определяют степень вины каждого из жильцов дома. Виновникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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