Убили за нагрудные значки и закопали в сарае: на Житомирщине раскрыли ужасное преступление

"В ходе первоочередной проверки мы опросили жителей поселка и пришли к выводу, что в последний раз разыскиваемого мужчину видели возле одного из домовладений этого же села. Подворье арендовали сожители, которые приехали к нам из Киевщины с тремя несовершеннолетними детьми. У гражданского супруга гостил и их товарищ из Ровенщины. По собранным свидетельствам, указанные граждане официально нигде не работали, зато были неравнодушными к спиртному", - рассказал начальник Олевского отделения полиции Игорь Григоришин.