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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 2 » 09:48:37

В поселке на Житомирщине мужчина убил жену и инсценировал ее самоубийство

Вчера, 09:48:37 877 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В поселке на Житомирщине мужчина убил жену и инсценировал ее самоубийство

 В Житомирской области мужчина во время ссоры с женой схватился за нож нанес ей смертельные ранения. Чтобы избежать наказания, он инсценировал самоубийство женщины. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.
 

"30 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 23-летней жительницы поселка Первомайского Гладковицкйо территориальной громады. В ходе первоочередных действий полицейские выяснили, что тело женщины нашли в квартире, где она жила вместе с мужем. По его словам, он вернулся утром домой и обнаружил жену с ранениями на полу в кухне", - информирует ГУ Нацполиции.


Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что на теле женщины есть ножевые ранения. В дальнейшем также выяснилось, что между супругами был затяжной конфликт, а ночью с 29 на 30 июля давние обиды вспыхнули с новой силой.



Предварительно, полицейские выяснили, что в разгаре эмоций мужчина нанес жене травмы, ставшие смертельными. Впоследствии пытался скрыть обстоятельства, сымитировав самоубийство женщины.
 

"Собранные на месте происшествия полицейскими вещественные доказательства, а также выводы экспертов во время предварительного осмотра тела женщины указывали на причастность к ее смерти другого лица. Поэтому мы обоснованно заподозрили мужчину, который путался в своих показаниях и противоречил сам себе", - рассказал начальник отдела полиции №1 Коростенского райуправления Руслан Прищепа. - Только впоследствии подозреваемый рассказал о событиях той ночи. Сейчас мы проверяем полученную информацию".


По данному факту проводится расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемый, 29-летний мужчина, задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Тэги: убийство, Житомирщина, самоубийство
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