В поселке на Житомирщине мужчина убил жену и инсценировал ее самоубийство

"30 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 23-летней жительницы поселка Первомайского Гладковицкйо территориальной громады. В ходе первоочередных действий полицейские выяснили, что тело женщины нашли в квартире, где она жила вместе с мужем. По его словам, он вернулся утром домой и обнаружил жену с ранениями на полу в кухне", - информирует ГУ Нацполиции.

"Собранные на месте происшествия полицейскими вещественные доказательства, а также выводы экспертов во время предварительного осмотра тела женщины указывали на причастность к ее смерти другого лица. Поэтому мы обоснованно заподозрили мужчину, который путался в своих показаниях и противоречил сам себе", - рассказал начальник отдела полиции №1 Коростенского райуправления Руслан Прищепа. - Только впоследствии подозреваемый рассказал о событиях той ночи. Сейчас мы проверяем полученную информацию".