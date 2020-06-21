Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 22.06.2020    04:38:38
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 21 » 20:08:59

В парке Гагарина полицейский едва не сбил женщину с ребенком. ФОТО

Вчера, 20:15:59 1206 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В парке Гагарина полицейский едва не сбил женщину с ребенком. ФОТО

Только что в центре Житомира в парке Гагарина, на пересечении Бульвара с улицей Фещенко-Чопивского, журналист сайта Житомир Онлайн стал очевидцем неприятного инцидента.

Группа мужчин пыталась задержать пожилого мужчину с признаками алкогольного опьянения. Как позже выяснилось, мужчина на автомобиле Опель Астра едва не сбил на пешеходном переходе женщину с маленьким мальчиком.

Неравнодушные житомиряне вызвали полицию и задержали водителя Опеля. Подъехали сначала одна машина патрульной полиции, потом вторая. Во время «разборок» кто-то выхватил у водителя Астры удостоверения. Оказалось, что это сотрудник полиции. На удостоверении написано: Чайковский Александр Степанович.

Люди добились того, чтобы водителя Опеля посадили в патрульную машину полиции. Дальше его повезли на экспертизу.
 

 

Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО

Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО
Як у Житомирі затримували водія, який ледь не збив дитину на пішоходному переході. ФОТО. ВІДЕО

Тэги: дети, Житомир, полиция, дтп
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 20:29:07, Вчера [Материал]
+3

Ничего удивительного- если пьяный за рулём, то он либо мент, либо прокурор, либо судья, либо депутат...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus