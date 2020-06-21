В парке Гагарина полицейский едва не сбил женщину с ребенком. ФОТО

Только что в центре Житомира в парке Гагарина, на пересечении Бульвара с улицей Фещенко-Чопивского, журналист сайта Житомир Онлайн стал очевидцем неприятного инцидента.

Группа мужчин пыталась задержать пожилого мужчину с признаками алкогольного опьянения. Как позже выяснилось, мужчина на автомобиле Опель Астра едва не сбил на пешеходном переходе женщину с маленьким мальчиком.

Неравнодушные житомиряне вызвали полицию и задержали водителя Опеля. Подъехали сначала одна машина патрульной полиции, потом вторая. Во время «разборок» кто-то выхватил у водителя Астры удостоверения. Оказалось, что это сотрудник полиции. На удостоверении написано: Чайковский Александр Степанович.

Люди добились того, чтобы водителя Опеля посадили в патрульную машину полиции. Дальше его повезли на экспертизу.





























