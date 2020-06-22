Власти заявляют об усилении карантина и в тот же день проводят в Житомире праздник с танцами и песнями. ФОТО

"Сегодня, перед грядущим праздничным днем, счастливыми обладателями новых автомобилей стали 17 медицинских работников, работающих в сельской местности. Это уже 3 партия автомобилей приобретенных за средства государственной субвенции для врачей, работающих в сельской местности. Легковые автомобили марки Reno Duster стоят 450 тысяч гривен", - отметил Бунечко.
"Празднование действительно прошло, мы не собирали людей в залах, не контактировали, все действо провели на свежем воздухе, с дистанцией, все в масках. Поэтому считаю, что в виде исключения (могут быть) вот такие празднества и поздравления тех людей, которые на сегодняшний день стоят постоянно в (защитных) костюмах с утра до вечера и подвергают себя опасности, оказывая помощь нашим пациентам и гражданам, нуждающимся в помощи, имеют тоже право, чтобы хотя бы маленький, но был для них праздник", - сказал Николай Суслик.
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https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2020_TsMS_3mis.doc
интересно как....
может есть независимые исследования?
Неокоммунизм в чистом виде.