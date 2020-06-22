Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 22 » 08:18:11

Власти заявляют об усилении карантина и в тот же день проводят в Житомире праздник с танцами и песнями. ФОТО

Сегодня, 08:39:11 1410 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти заявляют об усилении карантина и в тот же день проводят в Житомире праздник с танцами и песнями. ФОТО

 19 июня из-за увеличения количества больных COVID-19 в Житомирской области усилили карантинные меры. В этот же день в Житомире под стенами ОГА устроили торжества по случаю передачи 17 автомобилей для сельских медиков.

Фотографии торжеств и поздравления по случаю Дня медицинского работника опубликовал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко в соцсети Facebook.
 

"Сегодня, перед грядущим праздничным днем, счастливыми обладателями новых автомобилей стали 17 медицинских работников, работающих в сельской местности. Это уже 3 партия автомобилей приобретенных за средства государственной субвенции для врачей, работающих в сельской местности. Легковые автомобили марки Reno Duster стоят 450 тысяч гривен", - отметил Бунечко.












Как сочетается усиление карантина и празднование с большим количеством людей, танцами и песнями в комментарии сайту Житомир инфо пояснил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.
 

"Празднование действительно прошло, мы не собирали людей в залах, не контактировали, все действо провели на свежем воздухе, с дистанцией, все в масках. Поэтому считаю, что в виде исключения (могут быть) вот такие празднества и поздравления тех людей, которые на сегодняшний день стоят постоянно в (защитных) костюмах с утра до вечера и подвергают себя опасности, оказывая помощь нашим пациентам и гражданам, нуждающимся в помощи, имеют тоже право, чтобы хотя бы маленький, но был для них праздник", - сказал Николай Суслик.


Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области приняли решение усилить карантинные ограничения.









Тэги: праздник, ОГА, Карантин, Власти, Житомир
Комментариев: 7
Pound
1 Life is life (Pound)   • 08:49:22, Сегодня [Материал]
+4

Видно в нас цей совок ніколи не вмре.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 09:43:50, Сегодня [Материал]
-3

вымрете вы - вымрет и совок
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 08:51:23, Сегодня [Материал]
-2

В действительности от туберкулёза умерло за 2 месяца около 70 тис человек. А тубдиспансеры закрыли везде. И это как называется? Избирательность... На самом деле идёт деребан денег с бюджета страны... Вот и прикрываются Короновирусом.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 09:35:49, Сегодня [Материал]
+4

За 3 місяці 2020 року захворіло 6049 людей на активний туберкульоз, включаючи рецидиви. В 2019 році за той самий перший квартал було 7094. -14,3%. Ця інформація відкрита і легко перевіряється. На короновірус вже відомих випадків 37 241.

--
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2020_TsMS_3mis.doc
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 09:43:29, Сегодня [Материал]
-3

і легко перевіряється

интересно как....
может есть независимые исследования?
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 11:34:09, Сегодня [Материал]
-1

Коронавирус можно перенести на ногах (что не желательно) и перележать дома, а вот с туберкулёзом такое не пройдёт, там нужно специфическое лечение в стационаре.
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:49:16, Сегодня [Материал]
+1

А где вышитые маски, дистанции в 1.5 метра?
Неокоммунизм в чистом виде.
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