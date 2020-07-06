На одесском пляже утонул пьяный турист из Житомира

Сегодня утром, 6 июля, на одесском пляже утонул турист из Житомира. По имеющейся информации, погибшему было 42 года.
Как сообщает издание "Думская
", мужчина пришел на пляж со своим товарищем. Оба отдыхающих были в состоянии алкогольного опьянение.
Пока друг погибшего уснул на берегу, мужчина пошел поплавать и утонул.
Спасатели вытащили утопающего из воды и оказали первую доврачебную помощь. Турист был без сознания. По приезде скорой помощи медики попытались спасти мужчину, но, к сожалению, откачать его не удалось.
Напомним, в Житомирской области 5 июля в карьере утонул 29-летний мужчина
.
https://youtu.be/3nl6YrMWYRY