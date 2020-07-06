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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 6 » 17:57:58

На одесском пляже утонул пьяный турист из Житомира

Вчера, 17:57:58 2349 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На одесском пляже утонул пьяный турист из Житомира

 Сегодня утром, 6 июля, на одесском пляже утонул турист из Житомира. По имеющейся информации, погибшему было 42 года.

Как сообщает издание "Думская", мужчина пришел на пляж со своим товарищем. Оба отдыхающих были в состоянии алкогольного опьянение. 

Пока друг погибшего уснул на берегу, мужчина пошел поплавать и утонул.

Спасатели вытащили утопающего из воды и оказали первую доврачебную помощь. Турист был без сознания. По приезде скорой помощи медики попытались спасти мужчину, но, к сожалению, откачать его не удалось.

Напомним, в Житомирской области 5 июля в карьере утонул 29-летний мужчина.
Тэги: утонул, Пляж, турист, одесса
Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 20:33:10, Вчера [Материал]
0

какбы все логично.. человек хотел себя убить.. взял и убил.. его право, хотя может приватбанк(читай кредитор) не согласен бо есть непогашенные кредиты но то уже издержки производства..
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 00:31:39, Сегодня [Материал]
0

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