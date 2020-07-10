На Житомирской таможне организовали «серый» импорт грузовиков и спецтехники из ЕС

Служба безопасности Украины сообщает, что должностные лица одного из таможенных постов Житомирской области создали схему "серого" импорта грузовых автомобилей и спецтехники из Евросоюза.
По предварительной версии следствия, коррупционный механизм организовал руководитель таможенного поста вместе с тремя подчиненными - главными государственными инспекторами.
"Установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица за вознаграждение способствовали фирмам-импортерам в незаконном ввозе и растаможке транспорта на льготных условиях. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные относительно технических характеристик и года выпуска автомобилей, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Вместе с тем чиновники таможенного поста "не замечали" этих несоответствий", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, из-за коррупционной схемы государственный бюджет не получил почти 4 миллиона гривен акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.
По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста и трем его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об отстранении чиновников от занимаемых должностей и избрании им меры пресечения.