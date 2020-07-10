Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 10.07.2020    16:47:16
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 10 » 10:53:59

На Житомирской таможне организовали «серый» импорт грузовиков и спецтехники из ЕС

Сегодня, 11:21:59 663 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирской таможне организовали «серый» импорт грузовиков и спецтехники из ЕС

 Служба безопасности Украины сообщает, что должностные лица одного из таможенных постов Житомирской области создали схему "серого" импорта грузовых автомобилей и спецтехники из Евросоюза.

По предварительной версии следствия, коррупционный механизм организовал руководитель таможенного поста вместе с тремя подчиненными - главными государственными инспекторами.
 

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица за вознаграждение способствовали фирмам-импортерам в незаконном ввозе и растаможке транспорта на льготных условиях. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные относительно технических характеристик и года выпуска автомобилей, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Вместе с тем чиновники таможенного поста "не замечали" этих несоответствий", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.




По информации спецслужбы, из-за коррупционной схемы государственный бюджет не получил почти 4 миллиона гривен акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста и трем его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об отстранении чиновников от занимаемых должностей и избрании им меры пресечения.
Тэги: Житомир, таможня, коррупция, СБУ
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:39:10, Сегодня [Материал]
0

а дальше??? Не помню что бы хоть одного таможенника у нас посадили. Все ниточки ведут в верх, если мелких начнут садить, они сдадут тех кто стоит выше. Вот и отмазывают их как только можно верхостоящие.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus