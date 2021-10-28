Убытки на 10 млн грн: на Житомирской таможне СБУ обнаружила коррупционные схемы с грузовиками

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Житомирской таможни на создании масштабной коррупционной схемы по растаможке грузовиков. По предварительным оценкам, за все время противоправной деятельности таможенников государству нанесен ущерб на более чем 10 млн грн.
"Должностные лица таможенного поста "Житомир-центральный", в сговоре с двумя предпринимателями, организовали таможенное оформление грузовых автомобилей со значительным занижением их стоимости. Представители предпринимателей подавали в таможенный орган поддельные иностранные технические паспорта с недостоверными данными о дате производства грузовиков и их первой регистрации. Таможенники , в свою очередь, злоупотребляя служебным положением, "закрывали глаза" на такие нарушения и не проводили надлежащую проверку поданных для растаможки документов. В дальнейшем грузовики продавались добропорядочным покупателям по рыночным ценам", - сообщил пресс-центре СБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, преступная схема гарантировала предпринимателям существенную экономию - коэффициент акцизного сбора и НДС с каждого транспортного средства уменьшался в 40 раз - от 200 до 700 тыс. грн в зависимости от объема двигателя.
"Оборудка существовала последние два года. Установлено, что за этот период было ввезено - оформлено в режиме "импорт" и "легализовано" по меньшей мере 36 грузовых автомобилей. Бюджет государства недополучил более 10 млн грн из-за неуплаченного акцизного налога и НДС", - добавили в СБУ.
Трем главным государственным инспекторам таможенного поста Житомирской таможни сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
"В настоящее время в рамках документирования коррупционной схемы сообщено о подозрении шести должностным лицам таможни. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и устанавливают причастность предпринимателей к этой сделке"
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Фото: СБУ