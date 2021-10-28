Убытки на 10 млн грн: на Житомирской таможне СБУ обнаружила коррупционные схемы с грузовиками

"Должностные лица таможенного поста "Житомир-центральный", в сговоре с двумя предпринимателями, организовали таможенное оформление грузовых автомобилей со значительным занижением их стоимости. Представители предпринимателей подавали в таможенный орган поддельные иностранные технические паспорта с недостоверными данными о дате производства грузовиков и их первой регистрации. Таможенники , в свою очередь, злоупотребляя служебным положением, "закрывали глаза" на такие нарушения и не проводили надлежащую проверку поданных для растаможки документов. В дальнейшем грузовики продавались добропорядочным покупателям по рыночным ценам", - сообщил пресс-центре СБ Украины в Житомирской области.