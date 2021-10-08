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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Октябрь » 8 » 14:57:15

Коррупция в житомирском ТТУ: СБУ разоблачила на масштабной схеме директора предприятия

Сегодня, 14:57:15 685 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коррупция в житомирском ТТУ: СБУ разоблачила на масштабной схеме директора предприятия

 Служба безопасности Украины разоблачила руководителя коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» на постоянных нарушениях тендерного законодательства.

По информации СБУ, из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен.
 

«По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год пересматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии возглавляемому им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей. Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках», - рассказали в Службе безопасности Украины.


Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира убытков более чем на 3 миллиона гривен.

Руководителю коммунального предприятия, ответственному за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, коммунальное предприятие «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» возглавляет Андрей Нечуйвитер.

Тэги: СБУ, коррупция, Житомир, ТТУ
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:07:21, Сегодня [Материал]

Фамилия у директора ТТУ Нечуйвитер.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:12:56, Сегодня [Материал]

Наверное СБУ заинтересует вопро почему ТТУ получила только один пасажирский маршрут, а все остальные маршруты разобрали часные перевозчики. Почему КП ТТУ -собственность громады заставили вообще участвовать в какомто конкурсе?. Чем был нанесён большой ущерб громаде города. И только то что ТТУ обслужить не может выставляется на конкурс. А не наоборот. Мойсеев депутат руководит- шалит. А вообще-то это и есть преступление. Явно торгуют маршрутами.
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