Коррупция в житомирском ТТУ: СБУ разоблачила на масштабной схеме директора предприятия

«По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год пересматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии возглавляемому им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей. Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках», - рассказали в Службе безопасности Украины.