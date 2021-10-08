Коррупция в житомирском ТТУ: СБУ разоблачила на масштабной схеме директора предприятия

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» на постоянных нарушениях тендерного законодательства.
По информации СБУ
, из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен.
«По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год пересматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии возглавляемому им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей. Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках», - рассказали в Службе безопасности Украины.
Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира убытков более чем на 3 миллиона гривен.
Руководителю коммунального предприятия, ответственному за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, коммунальное предприятие «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» возглавляет Андрей Нечуйвитер
.