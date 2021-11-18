Житомирские госрегистраторы создали коррупционную схему: «зарабатывали» сотни тысяч ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала коррупционную схему, которую на Житомирщине внедрили два государственных регистратора отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
По информации пресс-центра СБ Украины
в Житомирской области, за вознаграждение дельцы предлагали своим клиентам «сократить» процесс регистрации с десяти до одного-двух дней.
«Таксу устанавливали индивидуально, в зависимости от услуги и состоятельности клиентов. По данным следствия, среди пользователей их услуг были как физические, так и юридические лица. А ежемесячная прибыль достигала полумиллиона гривен», - информирует СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в Житомире «на горячем» при получении очередной неправомерной выгоды. 13,6 тыс. гривен уплатил местный предприниматель дельцам за ускоренную регистрацию конечного бенефициарного собственника предприятия.
«В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос по поводу уведомления правонарушителям о подозрении»
, - добавили в Службе безопасности Украины.
Фото: СБУ