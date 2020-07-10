«Ощадбанк» не выдает горожанам «Карту житомирянина»: требуют перевести зарплату или пенсию в их банк

«Сегодня маме не выдали карту житомирянина, документы сдали уже давно, на прошлой неделе пришло извещение от Ощадбанка, что карта уже в отделении. Аргументация - пока она получение пенсии не переведет из Привата в Ощадбанк», - пишет в Facebook Роман Кравчук.

«Пришло сообщение из "Ощадбанка", что карта житомирянина уже в отделении, пошел забирать. В отделении банка сказали: дадут только если буду получать через их банк заработную плату. Я получаю заработную плату в другом банке, и не хочу через их банк получать. "Карту житомирянина" не дали, хотя она уже готова лежит в отделении», - пишет в Facebook пользователь Сергей Пташник.

«На данный момент мы действительно очень активно предлагаем клиентам перевести к нам выплаты, для того, чтобы карта была активной. Просто раздавать бесплатно проездные билеты - это не является банковской задачей. И поэтому мы, конечно, предлагаем открывать у нас счет. Действительно, есть много нареканий со стороны клиентов, и вопрос этот мы изучаем, стоит ли вернуться нам к той практике, которая была до 1 июля, или оставить так, как сейчас. Мы сейчас ведем переговоры с городом по этому поводу. Карточки тех, кто не соглашается оформить у нас счет, просто ждут в отделении. Мы их не будем уничтожать. Этот проект должен быть завершен положительно, поскольку мы уже выпустили около 40 тыс. карт», - объясняет Николай Шульга.

«Это политика "Ощадбанка". Они могут жителям предоставлять дополнительные опции к "Карте житомирянина", потому что это транспортная карта и банковская. В данном случае, они могут оказывать любые предложения, но то, что они не выдают карточки без пользования их услугами - это не в их компетенции. Городской совет против принудительного оформления и невыдачи карт в случае не открытия счета в данном банке. Это наш социальный городской проект», - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.