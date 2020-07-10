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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 10 » 14:31:38

«Ощадбанк» не выдает горожанам «Карту житомирянина»: требуют перевести зарплату или пенсию в их банк

Сегодня, 14:57:38 547 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Ощадбанк» не выдает горожанам «Карту житомирянина»: требуют перевести зарплату или пенсию в их банк

 В Житомире городской совет и «Ощадбанк» реализуют совместный проект «Карта житомирянина». Горожанам предлагают оформить карту и экономить на проезде в общественном транспорте. Однако, недавно в соцсетях начали распространять информацию о том, что представители «Ощадбанка» отказываются выдавать «Карту житомирянина» тем, кто не является клиентом их банка.
 

«Сегодня маме не выдали карту житомирянина, документы сдали уже давно, на прошлой неделе пришло извещение от Ощадбанка, что карта уже в отделении. Аргументация - пока она получение пенсии не переведет из Привата в Ощадбанк», - пишет в Facebook Роман Кравчук.

«Пришло сообщение из "Ощадбанка", что карта житомирянина уже в отделении, пошел забирать. В отделении банка сказали: дадут только если буду получать через их банк заработную плату. Я получаю заработную плату в другом банке, и не хочу через их банк получать. "Карту житомирянина" не дали, хотя она уже готова лежит в отделении», - пишет в Facebook пользователь Сергей Пташник.




Заместитель начальника управления «Ощадбанк» в Житомирской области Николай Шульга в комментарии изданию «20 хвилин» подтвердил информацию: банк дейситвительно предлагает житомирянам открывать счета.
 

«На данный момент мы действительно очень активно предлагаем клиентам перевести к нам выплаты, для того, чтобы карта была активной. Просто раздавать бесплатно проездные билеты - это не является банковской задачей. И поэтому мы, конечно, предлагаем открывать у нас счет. Действительно, есть много нареканий со стороны клиентов, и вопрос этот мы изучаем, стоит ли вернуться нам к той практике, которая была до 1 июля, или оставить так, как сейчас. Мы сейчас ведем переговоры с городом по этому поводу. Карточки тех, кто не соглашается оформить у нас счет, просто ждут в отделении. Мы их не будем уничтожать. Этот проект должен быть завершен положительно, поскольку мы уже выпустили около 40 тыс. карт», - объясняет Николай Шульга.


Однако в Житомирском горсовете отметили, что такие методы не поддерживают, поскольку «Карта житомирянина» - это социальный проект.
 

«Это политика "Ощадбанка". Они могут жителям предоставлять дополнительные опции к "Карте житомирянина", потому что это транспортная карта и банковская. В данном случае, они могут оказывать любые предложения, но то, что они не выдают карточки без пользования их услугами - это не в их компетенции. Городской совет против принудительного оформления и невыдачи карт в случае не открытия счета в данном банке. Это наш социальный городской проект», - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.


Как сообщал «Журнал Житомира», с 1 августа в Житомире повысится стоимость проезда в общественном транспорте. При расчете наличными стоимость проезда составит: в маршртуках/автобусах - 8 грн; в электротранспорте - 6 грн. При безналичном расчете, в частности «Картой житомирянина», можно существенно сэкономить.
Тэги: Житомир, горсовет, карта житомирянина, ощадбанк
Комментариев: 2
master_zr
1 master (master_zr)   • 15:29:31, Сегодня [Материал]
+1

ніяка карта Житомирянина не змусить мене перейти з суперсучасного ПриватБанку в банк минулого століття )))
Pound
2 Life is life (Pound)   • 15:43:11, Сегодня [Материал]
+1

Оце в стилі Ощада. Це ще той банк.
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