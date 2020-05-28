В Житомире с 1 августа повысят стоимость проезда в общественном транспорте

«Мы будем популяризировать электронную форму расчета в общественном транспорте, поэтому и дифференцировали сам тариф. Сегодня транспортная карта действует как в автобусных маршрутах, так и в электротранспорте ... При наличии «Карты житомирянина» льготники смогут ездить в транспорте без ограничений во времени. Пенсионерам же из других городов установлена ​​льготная стоимость, и они будут платить за проезд 3 грн», - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.