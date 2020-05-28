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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 28 » 11:47:24

В Житомире с 1 августа повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Сегодня, 11:48:24 1420 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с 1 августа повысят стоимость проезда в общественном транспорте

 С 1 августа в Житомире повысится стоимость проезда в общественном транспорте общего пользования. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 28 мая.

Как стало известно «Журналу Житомира», изменение стоимости касается наличной и безналичной оплаты - тариф повышен на 1 гривну.

В мэрии объясняют, что такой подход к формированию стоимости проезда обусловлен стимулированием людей к использованию транспортных карт и «Карт житомирянина».
 

«Мы будем популяризировать электронную форму расчета в общественном транспорте, поэтому и дифференцировали сам тариф. Сегодня транспортная карта действует как в автобусных маршрутах, так и в электротранспорте ... При наличии «Карты житомирянина» льготники смогут ездить в транспорте без ограничений во времени. Пенсионерам же из других городов установлена ​​льготная стоимость, и они будут платить за проезд 3 грн», - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.


С 1 августа при безналичном расчете за проезд житомиряне будут платить:
 
  • в маршртуках/автобусах - 6 грн «Картой житомирянина» или транспортной картой; 7 грн банковской картой;
  • в электротранспорте - 4 грн «Картой житомирянина» или транспортной картой; 5 грн банковской картой.

При расчете наличными стоимость проезда составит:
 
  • в маршртуках/автобусах - 8 грн;
  • в электротранспорте - 6 грн.

Для льготных категорий граждан стоимость проезда составит:
 
  • в автобусных маршрутах - 3 грн при оплате «Картой житомирянина» без ограничений во времени; при расчете же наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00. В другое время льготные категории граждан при наличном расчете будут платить полную стоимость проезда.
  • в электротранспорте при наличии «Карты житомирянина» проезд для льготников является бесплатным, а при наличном расчете составит 3 грн без ограничений во времени.

Для учащихся школ и других учебных заведений:
 
  • В автобусах и в электротранспорте стоимость проезда для учащихся составит 3 грн при наличном расчете или транспортной картой.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Житомира поднимали в начале января 2020 года.
Тэги: стоимость проезда, Житомир, общественный транспорт
Комментариев: 14
melan
1 melan (melan)   • 11:53:14, Сегодня [Материал]
-2

конченая страна
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 11:56:09, Сегодня [Материал]
+7

Обоснование супер!!! (Мы будем популяризировать электронную форму расчета в общественном транспорте, поэтому и дифференцировали сам тариф.)
velcade
3 Санитар (velcade)   • 11:59:40, Сегодня [Материал]
+1

Я х...ю от формулировки - популяризировать электронную форму расчета. Фантазия закончилась?
DomA
4 Владимир (DomA)   • 12:23:36, Сегодня [Материал]
+2

все вірно роблять!
вартість будуть піднімати, доки люди почнуть брати квитки у водія!!)
до перевізників питань не може бути, бо вони возять повітря!!))
Ивасик
11 Телесик (Ивасик)   • 15:08:32, Сегодня [Материал]
0

Наглядный пример отсутствия здравой логики, точнее ее полное отсутствие. Вы это серьезно думаете, что если перейдут все на безнал, стоимость не будет повышаться? Ну вы и наивное создание!
И да, вы ведь не задаете вопросов в стиле, когда энергоносители дешевеют и дешевеют, а цены только растут и растут. Ну ничего, может с осени-зимы, когда последствия жопы от короны для нашей экономики начнут проявляться во всю, вот тогда вы запоете совсем иначе... может тогда прозрение придет.
DomA
14 Владимир (DomA)   • 15:26:24, Сегодня [Материал]
0

аха)) івасику - про перехід на безнал ти десь між рядками прочитав?))) поясню для тугеньких з правильною логікою!)
пасажири не беруть квитки - тому немає обліку - тому вартість не обгрунтована і може бути хоч 50 грн!)
правила користування громадський транспортом давно написані, але населення їх не дотримується!
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:25:43, Сегодня [Материал]
+1

Підвищення вартості проїзду маскують під діджиталізацію.
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 13:42:55, Сегодня [Материал]
0

Т.е. популяризация картой Житомирянина 3 гривны, а наличкой 4 не канает?)
Народ бы одобрил и популярность реально была бы выше.))
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:57:26, Сегодня [Материал]
0

Интересно, как на этот дебилизм смотрит прокуратура, и кто так хорошо имеет с этих "карт житомирянина"?
Васёк
8 Вася (Васёк)   • 13:57:33, Сегодня [Материал]
0

Рабочим - Четырёх-часовой рабочий день или отпуск за свой счёт
Пенсионерам - Индексация пенсий + 1000грн от Зелёного
Рабочим - Повышение стоимости проезда
Пенсионерам - Катайтесь на халяву с утра до ночи
Правильным путём идём товарищи...
Marine
9 Руслана (Marine)   • 14:19:29, Сегодня [Материал]
0

Выход один - не пользоваться транспортом день, два и тариф снизят.
Ивасик
12 Телесик (Ивасик)   • 15:10:35, Сегодня [Материал]
0

Можно считать, что в карантин транспорт практически простаивал (в плане выручки и т.п.). Полтора месяца, а не день-два. И как, снизился тариф?)) Наивности нет предела.
В этом городе нужно сразу лупить стоимость проезда 20 грн и все схвают. Побубнят на форумах и будут ездить и платить как ни в чем не бывало.
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:36:47, Сегодня [Материал]
0

Порадовали городские власти. Думал, много идиотизма видел, сложно чем-то удивить, но такое "обоснование" повышения стоимости проезда - это нечто. Этот креатив да в мирных бы целях, а не на подобный дебилизм...
1-10 11-11
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