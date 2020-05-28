В Житомире с 1 августа повысят стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 августа в Житомире повысится стоимость проезда в общественном транспорте общего пользования. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 28 мая.
Как стало известно «Журналу Житомира
», изменение стоимости касается наличной и безналичной оплаты - тариф повышен на 1 гривну.
В мэрии объясняют, что такой подход к формированию стоимости проезда обусловлен стимулированием людей к использованию транспортных карт и «Карт житомирянина».
С 1 августа при безналичном расчете за проезд житомиряне будут платить:
«Мы будем популяризировать электронную форму расчета в общественном транспорте, поэтому и дифференцировали сам тариф. Сегодня транспортная карта действует как в автобусных маршрутах, так и в электротранспорте ... При наличии «Карты житомирянина» льготники смогут ездить в транспорте без ограничений во времени. Пенсионерам же из других городов установлена льготная стоимость, и они будут платить за проезд 3 грн», - объясняет заместитель городского головы Александр Шевчук.
При расчете наличными стоимость проезда составит:
- в маршртуках/автобусах - 6 грн «Картой житомирянина» или транспортной картой; 7 грн банковской картой;
- в электротранспорте - 4 грн «Картой житомирянина» или транспортной картой; 5 грн банковской картой.
Для льготных категорий граждан стоимость проезда составит:
- в маршртуках/автобусах - 8 грн;
- в электротранспорте - 6 грн.
Для учащихся школ и других учебных заведений:
- в автобусных маршрутах - 3 грн при оплате «Картой житомирянина» без ограничений во времени; при расчете же наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00. В другое время льготные категории граждан при наличном расчете будут платить полную стоимость проезда.
- в электротранспорте при наличии «Карты житомирянина» проезд для льготников является бесплатным, а при наличном расчете составит 3 грн без ограничений во времени.
- В автобусах и в электротранспорте стоимость проезда для учащихся составит 3 грн при наличном расчете или транспортной картой.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Житомира поднимали в начале января 2020 года
.
вартість будуть піднімати, доки люди почнуть брати квитки у водія!!)
до перевізників питань не може бути, бо вони возять повітря!!))
И да, вы ведь не задаете вопросов в стиле, когда энергоносители дешевеют и дешевеют, а цены только растут и растут. Ну ничего, может с осени-зимы, когда последствия жопы от короны для нашей экономики начнут проявляться во всю, вот тогда вы запоете совсем иначе... может тогда прозрение придет.
пасажири не беруть квитки - тому немає обліку - тому вартість не обгрунтована і може бути хоч 50 грн!)
правила користування громадський транспортом давно написані, але населення їх не дотримується!
Народ бы одобрил и популярность реально была бы выше.))
Пенсионерам - Индексация пенсий + 1000грн от Зелёного
Рабочим - Повышение стоимости проезда
Пенсионерам - Катайтесь на халяву с утра до ночи
Правильным путём идём товарищи...
В этом городе нужно сразу лупить стоимость проезда 20 грн и все схвают. Побубнят на форумах и будут ездить и платить как ни в чем не бывало.