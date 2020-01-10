Ответы на самые популярные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте Житомира

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, с 10 января, в Житомире повысилась стоимость проезда во всех видах общественного транспорта: частных маршрутках, коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях
.
Какие есть виды оплаты, стоимость проезда, льготы – КП «Житомиртранспорт» горсовета подготовило ответы на вопросы, которые больше всего интересуют жителей города.
1. Сколько платить?
Ездите на троллейбусе/трамвае:
- 4 грн - если платите бесконтактными картами (транспортной или банковской), СМС, QR, Приват24.
- 5 грн - если наличными кондуктору/водителю.
- Ночью с 22 до 6 утра - всем по 10 грн с правом пересадки на пл. Победы.
Но самым дешевым вариантом является безлимит на 30/90 дней за 140/400 грн (для студентов 70/200 грн, учеников 35/100 грн).
Ездите на маршрутках:
- 6 грн - если платите бесконтактными карточками во всех маршрутках, в зеленых коммунальных (маршрут 3, 4) - еще СМС, QR, Приват24.
- 7 грн - если наличными водителю.
2. Льготный проезд?
Для учащихся:
3 грн - с 6:00 до 20:00 транспортной картой, или СМС в коммунальных автобусах.
Для всех, кроме пенсионеров по возрасту, и людей с инвалидностью 3-й группы:
0 грн, до марта - показывай удостоверение и езжай по-прежнему.
Уже есть карточка житомирянина - прикладывай к валидатору и езжай бесплатно без ограничений.
Для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью 3-й группы:
Наличными с 10 до 16 часов во всех маршрутках - 3 грн и удостоверение, в другое время полная стоимость.
3 грн без ограничений по времени если есть карточка житомирянина, которую пополнили заранее.
3. Нужна ли мне Карта житомирянина уже сейчас?
Вы не льготник? Пока не горячитесь, как минимум, до конца весны. Пользуйтесь другими вариантами безналичной оплаты. Даже если вы льготник до марта можете ездить как ездили.
4. Где купить транспортную карту?
Вы не льготник, банковская бесконтактная есть не у всех и читается только на валидаторах с печатью билета, СМС только для абонентов не на контракте - ваш выбор самый удобный инструмент: транспортная карта.
Ее можно купить за 20 грн и пополнить в таких точках продаж: http://transport.zt.ua/pasazhyram/tochky-prodazhu
Говорите четко продавцу хотите "безлимит" на электротранспорт или "кошелек" для всех видов транспорта.
5. Как пополнить транспортную карту или карту житомирянина?
В тех же точках продаж или онлайн: http://transport.zt.ua/pasazhyram/online-popovnennja
Вводите 9 цифр карты (на обороте) и через 24 часа приложите карту к валидатору.
Онлайн пополнения не мгновенное, поэтому пополняйте заранее!
6. У меня есть карта но там безлимит, а хочу и в маршрутках ездить.
Берете карточку 1 раз идете в одну из точек продаж и говорите: "хочу изменить карточку на "Кошелек" и пополнить на 50 грн". Безлимит исчезнет и карточку затем можно будет пополнять онлайн на произвольную сумму. Возмещений никаких никто не осуществляет.
7. Можно ли оплатить за двоих?
Пока нет, впоследствии можно будет. Наберитесь терпения.
Транспортных карт хватит на всех.
8. А что с этим валидатором без печати билета, безопасно через него платить?
Информация о поездке после валидации транспортной карточки записывается на нее же. Поэтому кондуктор или контроллер может проверить оплату, поднеся карту к своему валидатору.
Банковские карточки и, пока что, карточки житомирянина не читаются на нем через законодательные ограничения.
9. Как проверить баланс транспортной карты?
На билете, на экране валидатора при валидации или нажатия кнопки "проверка баланса оплаты", или введя номер карты в онлайн сервисах пополнения.
10. Куда писать, если не работает валидатор в маршрутке, или проблемы с оплатой моей карточкой?
Если проблемы с водителем - оставляйте жалобу на единый номер 1580
. Запомните номер автобуса, маршрут, время.
Если проблемы с карточкой, пополнением, оплатой - пишите сообщения на viber/telegram 073 333 1580. Укажите, номер карты, ошибку на валидаторе, номер ТС, платежную систему, максимум другой технической информации.
11. У меня ученическая карточка, она без иконки автобуса, тоже можно ездить в маршрутках, по какому тарифу?
Все транспортные карты могут использоваться во всех видах транспорта. Для этого в точке продажи следует изменить пакет услуг на "кошелек". См. п. 6. Стоимость поездки будет определяться автоматически валидатором.
12. Решение о повышении тарифа и перечень льготных категорий?
Решение о тарифе:
http://zt-rada.gov.ua/fi.../upload/sitefiles/doc1576139755.pdf
Решение с перечнем льготных категорий:
http://zt-rada.gov.ua/fi.../upload/sitefiles/doc1550500965.pdf
Ответы на самые популярные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте Житомира
Но у меня другой вопрос - каким образом Горисполком умудрился отменить постановление Кабмина по пенсионерам, и Закон Украины по инвалидам? Ребята, вы там в своём уме? Вы должны их безоговорочно выполнять, а не "корректировать".
Наприклад, як можна запускати таку недолугу та недоопрацьовану систему?
Або скільки людей сьогодні все-таки проїхали за 3 гривні і як це оформив водій чи кондуктор?