Через неделю поднимется стоимость проезда в общественном транспорте Житомира

С 1 августа 2020 года вступает в действие решение исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования.
Изменение стоимости касается наличной и безналичной оплаты банковской карточкой, с помощью NFC, SMS, QR-кодом. Тариф будет повышен на 1 гривну.
Стоимость проезда
Оплата «Картой житомирянина» или «Транспортной картой»
: в электротранспорте - 4 грн
, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн
.
Оплата банковской картой
: в электротранспорте - 5 грн
, в коммунальных автобусах и маршрутках - 7 грн
.
Оплата наличными
: в электротранспорте - 6 грн
, в коммунальных автобусах и маршрутках - 8 грн
.
Для учащихся
школ и других учебных заведений во всех видах транспорта будет стоить 3 грн
при оплате наличными или транспортной картой (без ограничений во времени).
Пенсионеры и инвалиды III группы
Проезд в электротранспорте наличными будет стоить 3 грн, а "Картой житомирянина" - бесплатно. В автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00 (в другое время полная стоимость); "Карта житомирянина" - 3 грн (без ограничений во времени).
Список льготных категорий граждан, которым право на бесплатный проезд гарантируется Законами Украины: