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Через неделю поднимется стоимость проезда в общественном транспорте Житомира

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Через неделю поднимется стоимость проезда в общественном транспорте Житомира

 С 1 августа 2020 года вступает в действие решение исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования.

Изменение стоимости касается наличной и безналичной оплаты банковской карточкой, с помощью NFC, SMS, QR-кодом. Тариф будет повышен на 1 гривну.
 

Стоимость проезда


Оплата «Картой житомирянина» или «Транспортной картой»: в электротранспорте - 4 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн.

Оплата банковской картой: в электротранспорте - 5 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 7 грн.

Оплата наличными: в электротранспорте - 6 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 8 грн.

Для учащихся школ и других учебных заведений во всех видах транспорта будет стоить 3 грн при оплате наличными или транспортной картой (без ограничений во времени).


Пенсионеры и инвалиды III группы


Проезд в электротранспорте наличными будет стоить 3 грн, а "Картой житомирянина" - бесплатно. В автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00 (в другое время полная стоимость); "Карта житомирянина" - 3 грн (без ограничений во времени).

Список льготных категорий граждан, которым право на бесплатный проезд гарантируется Законами Украины:

Тэги: Житомир, стоимость проезда, общественный транспорт
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