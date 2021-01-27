Специальная рабочая группа изучит вопрос стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

В Житомирском городском совете создали рабочую группу, которая должна изучить вопрос стоимости проезда и формирования тарифов в общественном транспорте.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в состав группы вошли представители общественности, эксперты по вопросам тарифной политики, депутаты и чиновники горсовета.
Во время первого заседания была детально рассмотрена структура тарифа Житомирского ТТУ.
«Последнее повышение тарифа на услуги по перевозке пассажиров произошло в январе 2020 года. Из-за увеличения тарифа на электроэнергию, рост минимальной заработной платы и стоимости технического обслуживания транспортных средств обоснованный тариф в городском электротранспорте еще в 2019 году составлял 10,50 грн, однако при условии расчета транспортной карточкой увеличился лишь на 1 грн - с 3 грн до 4 грн. Тариф на автобусные перевозки увеличился также на 1 грн - с 5 грн до 6 грн при расчетном тарифе КП ЖТТУ 8,50 грн», - отмечалось в ходе заседания.
Также в мэрии напомнили, что ежегодно городской электротранспорт перевозит около 25-30 млн льготных категорий граждан, а это 60% от общего количества пассажиров. Компенсация же льготного проезда ТТУ осуществляется не из государственного, а местного бюджета. В 2020 году такая компенсация составляла около 125 млн грн.
Сейчас тарифы составляют:
- 4 грн в электротранспорте и 6 грн в автобусах при расчете транспортной картой;
- 5 грн в электротранспорте и 7 грн в автобусах при расчете банковской картой;
- 6 грн в электротранспорте и 8 грн в автобусах при наличной оплате за проезд.
Предыстория
Исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда
в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.
В январе в Житомире произошли акции протеста против повышения тарифов
. Среди требований протестующих - снижение стоимости проезда
в общественном транспорте.
Но им кредиты отдавать не нужно
Враньё. За всю историю повышения цен не было предоставлено НИ ОДНОГО экономического обоснования повышения стоимости проезда.
Нет никаких оснований полагать, что в этот раз будет иначе.