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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 27 » 08:34:42

Специальная рабочая группа изучит вопрос стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

Сегодня, 08:57:42 940 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Специальная рабочая группа изучит вопрос стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

 В Житомирском городском совете создали рабочую группу, которая должна изучить вопрос стоимости проезда и формирования тарифов в общественном транспорте.

Как стало известно «Журналу Житомира», в состав группы вошли представители общественности, эксперты по вопросам тарифной политики, депутаты и чиновники горсовета.

Во время первого заседания была детально рассмотрена структура тарифа Житомирского ТТУ.
 

«Последнее повышение тарифа на услуги по перевозке пассажиров произошло в январе 2020 года. Из-за увеличения тарифа на электроэнергию, рост минимальной заработной платы и стоимости технического обслуживания транспортных средств обоснованный тариф в городском электротранспорте еще в 2019 году составлял 10,50 грн, однако при условии расчета транспортной карточкой увеличился лишь на 1 грн - с 3 грн до 4 грн. Тариф на автобусные перевозки увеличился также на 1 грн - с 5 грн до 6 грн при расчетном тарифе КП ЖТТУ 8,50 грн», - отмечалось в ходе заседания.


Также в мэрии напомнили, что ежегодно городской электротранспорт перевозит около 25-30 млн льготных категорий граждан, а это 60% от общего количества пассажиров. Компенсация же льготного проезда ТТУ осуществляется не из государственного, а местного бюджета. В 2020 году такая компенсация составляла около 125 млн грн.

Сейчас тарифы составляют:
 
  • 4 грн в электротранспорте и 6 грн в автобусах при расчете транспортной картой;
  • 5 грн в электротранспорте и 7 грн в автобусах при расчете банковской картой;
  • 6 грн в электротранспорте и 8 грн в автобусах при наличной оплате за проезд. 


Предыстория


Исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.

В январе в Житомире произошли акции протеста против повышения тарифов. Среди требований протестующих - снижение стоимости проезда в общественном транспорте.
Тэги: Житомир, стоимость проезда, общественный транспорт, горсовет
Комментариев: 6
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 10:39:18, Сегодня [Материал]
+2

Ну наконец-то, а то мы уже устали ждать, когда же появится эта тема с очередным повышением стоимости проезда! Комиссия создана для галочки, решение о повышении уже принято, но для интриги его прямо не озвучивают. Ничего нового!
readln
2 None (readln)   • 10:53:26, Сегодня [Материал]
+2

Что там изучать? Давно понятно что всем хорошо и комфортно ездить на катафалках и скотовозках. Поэтому стоимость опять надо повысить и автопарк не стоит менять, все и так отлично.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 13:04:59, Сегодня [Материал]
+2

Для полноты картины пусть поедут в Киев. Там в большинстве маршруток проезд 7грн, есть маршруты по 8, но есть и по 6))
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:27:25, Сегодня [Материал]
+1

в Белой церкви (200 тыс населения) рогатые по 4, скотовозки по 5.
Но им кредиты отдавать не нужно
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:05:40, Сегодня [Материал]
+1

"обоснованный тариф в городском электротранспорте еще в 2019 году составлял 10,50"

Враньё. За всю историю повышения цен не было предоставлено НИ ОДНОГО экономического обоснования повышения стоимости проезда.
Нет никаких оснований полагать, что в этот раз будет иначе.
Васёк
6 Вася (Васёк)   • 14:26:15, Сегодня [Материал]
0

А вы ещё пару льготных категорий добавте, тогда прийдётся по 15 гривен проезд делать, потому что на одного платного пассажира будет 15 льготников. Монетизируйте льготы и будет вам счастье, и цены адекватные будут.
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