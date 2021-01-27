Специальная рабочая группа изучит вопрос стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

«Последнее повышение тарифа на услуги по перевозке пассажиров произошло в январе 2020 года. Из-за увеличения тарифа на электроэнергию, рост минимальной заработной платы и стоимости технического обслуживания транспортных средств обоснованный тариф в городском электротранспорте еще в 2019 году составлял 10,50 грн, однако при условии расчета транспортной карточкой увеличился лишь на 1 грн - с 3 грн до 4 грн. Тариф на автобусные перевозки увеличился также на 1 грн - с 5 грн до 6 грн при расчетном тарифе КП ЖТТУ 8,50 грн», - отмечалось в ходе заседания.