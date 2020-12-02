9 грн в маршрутках, 7 грн - в электротранспорте: в Житомире собираются снова повысить стоимость проезда

Исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте.
Об этом 2 ноября сообщило издание Житомир инфо
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Начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный отметил, что на такой шаг идут, чтобы стимулировать житомирян переходить на безналичную форму расчета. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.
«Планируем увеличить разрыв между наличной и безналичной формой оплаты, то есть увеличить наличную стоимость. Пока планируем повысить стоимость наличной оплаты в общественном транспорте на 1 гривну - до 9 грн в маршрутках и до 7 грн в электротранспорте, а безналичная стоимость останется такой, как и была (7 грн в автобусах и 5 в электротранспорте)», - сказал начальник управления.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднимали в августе 2020 года
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Поэтому цену поднимут просто так. Раньше хоть какую-то чушь придумывали для отмазки, сейчас и этим не озаботились. Просто поднять - и всё. Животные.
https://www.youtube.com/watch?v=Aqz-lOHRoDo&feature=emb_logo