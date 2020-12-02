Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 03.12.2020    11:18:44
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 2 » 13:48:21

9 грн в маршрутках, 7 грн - в электротранспорте: в Житомире собираются снова повысить стоимость проезда

Вчера, 14:03:35 3859 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
9 грн в маршрутках, 7 грн - в электротранспорте: в Житомире собираются снова повысить стоимость проезда

 Исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда в общественном транспорте Житомира на 1 гривну: соответственно до 9 грн в маршрутках и 7 грн в электротранспорте.

Об этом 2 ноября сообщило издание Житомир инфо.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный отметил, что на такой шаг идут, чтобы стимулировать житомирян переходить на безналичную форму расчета. Поднятие стоимости коснется только наличной оплаты.

«Планируем увеличить разрыв между наличной и безналичной формой оплаты, то есть увеличить наличную стоимость. Пока планируем повысить стоимость наличной оплаты в общественном транспорте на 1 гривну - до 9 грн в маршрутках и до 7 грн в электротранспорте, а безналичная стоимость останется такой, как и была (7 грн в автобусах и 5 в электротранспорте)», - сказал начальник управления.


Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднимали в августе 2020 года.
Тэги: Житомир, общественный транспорт, стоимость проезда
Комментариев: 15
Васёк
1 Вася (Васёк)   • 14:24:46, Вчера [Материал]
-6

Надеюсь, что ограничение по времени на халявный проезд для пенсов(с 10 до 16) оставят на постоянной основе.
Vvvetal
2 Vetal (Vvvetal)   • 14:31:55, Вчера [Материал]
+3

в Житомирі вартість проїзду дорожча Києва?)
melan
3 melan (melan)   • 14:59:33, Вчера [Материал]
0

и когда уже блядство закончится????
Яблочный
4 Алексей Федорович (Яблочный)   • 16:50:55, Вчера [Материал]
+1

Стимулировать житомирян к безналичной оплате гораздо продуктивнее уменьшением этой самой безналичной платы, а не повышением чего-то там взамен.
SkyNet
5 Дмитрий (SkyNet)   • 17:28:07, Вчера [Материал]
+4

Не, ну, а что? Отличное экономическое обоснование. Стоимость пассажиро-километра, амортизация, расходники. Вы о чём? Нам нужно просто стимулировать людей на что-то, поэтому платите больше.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 17:30:04, Вчера [Материал]
+5

Класс. Нужно срочно ввести во все учебники. Оказывается, на ценообразование теперь еще влияет и "стимулирование расплачиваться безналом". Это просто шикарно! И как всегда, это не земельные вопросы, никто кроме комментаторов бузить не будет, дело в шляпе.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 17:33:46, Вчера [Материал]
0

а что с картой житомирца и транспортной картой, ценник не меняецца?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:40:23, Вчера [Материал]
+4

Итого: Начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный сказал, что никаких оснований для повышения стоимости проезда нет, как и всегда, впрочем.
Поэтому цену поднимут просто так. Раньше хоть какую-то чушь придумывали для отмазки, сейчас и этим не озаботились. Просто поднять - и всё. Животные.

https://www.youtube.com/watch?v=Aqz-lOHRoDo&feature=emb_logo
Яблочный
9 Алексей Федорович (Яблочный)   • 19:44:39, Вчера [Материал]
-1

Поднять и простить.
bda
10 ДДД (bda)   • 20:29:40, Вчера [Материал]
+1

Как, обычно, поблаблаблакали в комментах - поехали с НГ по новой цене...
Яблочный
12 Алексей Федорович (Яблочный)   • 21:31:27, Вчера [Материал]
-1

Что характерно, и ты прокомментировал.
Hoakina
11 Марина (Hoakina)   • 20:40:55, Вчера [Материал]
-1

ой, а як бути з тими маршрутками, де заплатити не можна картою, бо не приймає, і так постійно?
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:24:33, Вчера [Материал]
+1

Я думаю, что если сделают проезд наличкой по 9 грн, то валидаторы перестанут работать во всех маршрутках.
xom
14 xom (xom)   • 22:42:54, Вчера [Материал]
0

Транспортная карта работает во всех маршрутках, иногда не срабатывают банковские карты и преимущественно в троллейбусах, но они и на гривну дороже.
Sams2
15 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:52:17, Сегодня [Материал]
0

Карта может и работает, а валидаторы не всегда.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus