9 грн в маршрутках, 7 грн - в электротранспорте: в Житомире собираются снова повысить стоимость проезда

«Планируем увеличить разрыв между наличной и безналичной формой оплаты, то есть увеличить наличную стоимость. Пока планируем повысить стоимость наличной оплаты в общественном транспорте на 1 гривну - до 9 грн в маршрутках и до 7 грн в электротранспорте, а безналичная стоимость останется такой, как и была (7 грн в автобусах и 5 в электротранспорте)», - сказал начальник управления.