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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 24 » 17:54:51

Власть готовит новое решение о стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

Сегодня, 17:54:51 985 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власть готовит новое решение о стоимости проезда в общественном транспорте Житомира

 Городские власти решили отменить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Житомира от 5 декабря 2019 года и принять новое.

Проект решения исполкома «Об утверждении стоимости проезда в общественном транспорте Житомирской городской объединенной территориальной громады» 24 января 2020 года обнародован на сайте городского совета, передает Житомир инфо.

«Встановити вартість проїзду в громадському транспорті загального користування згідно додатку, який набирає чинності з дати оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 05.12.2019 №1317 «Про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування» та від 22.01.2019 № 63 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 05.12.2019 № 1317», - говорится в проекте решения, который должен рассмотреть исполнительный комитет Житомирского городского совета.

В то же время на сайте горсовета обнародовано объявление о новом регуляторном акте: замечания и предложения по новому проекту решения о стоимости проезда принимаются до 23.02.2020 г.

В проект нового решения нет упоминания о повышении стоимости проезда с 1 июня 2020 года и о том, что с 1 марта пенсионеры должны платить за проезд в электротранспорте. Также меняется ночное время - с 22:00 до 5:00.

На городских автобусных маршрутах:
 
  • при оплате наличными в размере 7 грн;
  • при безналичной оплате в размере 6 грн;
  • в случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы учета оплата проезда в размере 3 грн;

На электротранспорте:
 
  • при оплате наличными в размере 5 грн;
  • при безналичной оплате в размере 4 грн;
  • установить стоимость проезда в электротранспорте в ночное время в размере 10 грн для всех категорий граждан.

Определить ночным временем работы электротранспорта период с 22:00 до 05:00 часов.

Определить продолжительность времени для осуществления бесплатной пересадки в другое транспортное средство в ночное время - 30 минут с момента приобретения билета.

Согласно п.п.1-25 п.1.1. приложения 2 к решению городского совета от 12.04.2018 №992 «О введении «Карты житомирянина»» (с изменениями и дополнениями) льготники бесплатно (перечень смотрите в приложении 2 здесь).

Согласно п.п.2-3 п.1.2. приложения 2 к решению городского совета от 12.04.2018 №992 «О введении« «Карты житомирянина»» (с изменениями и дополнениями) по льготной стоимости (пенсионеры по возрасту и инвалиды III группы):

на городских автобусных маршрутах:
 
  • при оплате наличными в размере 3 грн с 10:00 до 16:00;
  • при оплате «Картой житомирянина» в размере 3 грн без ограничений по времени.
  • на электротранспорте бесплатно.

Ученикам школ и других общеобразовательных учебных заведений на городских автобусных маршрутах и ​​электротранспорте при оплате наличными и безналичной оплате в размере 3 грн.
Тэги: стоимость проезда, общественный транспорт, Житомир, Проект
Комментариев: 3
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 18:13:37, Сегодня
+2

Хто розуміє, що згідно з цим проектом у електротранспорті дасть інваліду третьої групи картка житомирянина? їздити по ній, без неї, по посвідченню?
bda
2 ДДД (bda)   • 18:29:04, Сегодня
0

"при оплате «Картой житомирянина» в размере 3 грн без ограничений по времени."
Здесь, ключевое "при оплате", т.е. удостоверением Вы не оплачиваете...
Житич
3 Василий (Житич)   • 19:34:12, Сегодня
0

Как надоело это постоянное изобретение велосипеда!
Нужно чтоб городская власть села, решила наконец то, какую сумму житомирянину- льготнику нужно выделять в месяц на общественный транспорт, перечисляла бы эту сумму льготнику на банковскую карту, на карту житомирянина, а уж льготник сам будет думать что с той суммой делать- ездить в электротранспорте, в маршрутке, на такси или ходить пешком.
Но при такой прозрачной схеме у власти будет очень мало шансов что то вымутить с пользой для себя, потому она это и не хочет делать.
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