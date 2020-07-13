Курсант из Житомира установил новый рекорд Украины. ФОТО

В Житомире зафиксировали новый рекорд Украины - 760 подъемов с переворотом на свежем воздухе сделал курсант военного института Дмитрий Косатый. На установление рекорда потребовалось 4,5 часа.
В конце мая курсант выполнил подъем-переворот 1001 раз
, но тогда Книга рекордов это не фиксировала. На этот раз курсант пытался побить мировой рекорд - 1400 раз.
Перекладину разместили на открытом солнце при температуре в +30. Поэтому через 4,5 часа из-за жары курсант все же остановил упражнение. Но достижение представители Книги рекордов Украины все равно зафиксировали.
"Наибольшее количество подъемов переворотов, сделанное спортсменом на открытом воздухе. Количество сделанных упражнений 760. Мы поздравляем с этим достижением украинского спортсмена", - сказал председатель наблюдательного совета национального проекта "Книга рекордов Украины" Олег Иваненко.
Сам рекордсмен не собирается останавливаться на достигнутом. В планах молодого спортсмена установить мировой рекорд по выполнению этого упражнения в помещении с соответствующими условиями.
У меня одного возникают вопросы?)))))