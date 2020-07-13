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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 13 » 08:57:15

Курсант из Житомира установил новый рекорд Украины. ФОТО

Вчера, 08:57:15 1344 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Курсант из Житомира установил новый рекорд Украины. ФОТО

 В Житомире зафиксировали новый рекорд Украины - 760 подъемов с переворотом на свежем воздухе сделал курсант военного института Дмитрий Косатый. На установление рекорда потребовалось 4,5 часа.

В конце мая курсант выполнил подъем-переворот 1001 раз, но тогда Книга рекордов это не фиксировала. На этот раз курсант пытался побить мировой рекорд - 1400 раз.

Перекладину разместили на открытом солнце при температуре в +30. Поэтому через 4,5 часа из-за жары курсант все же остановил упражнение. Но достижение представители Книги рекордов Украины все равно зафиксировали.


 

"Наибольшее количество подъемов переворотов, сделанное спортсменом на открытом воздухе. Количество сделанных упражнений 760. Мы поздравляем с этим достижением украинского спортсмена", - сказал председатель наблюдательного совета национального проекта "Книга рекордов Украины" Олег Иваненко.


Сам рекордсмен не собирается останавливаться на достигнутом. В планах молодого спортсмена установить мировой рекорд по выполнению этого упражнения в помещении с соответствующими условиями.





Тэги: спортсмен, курсант, Житомир, рекорд
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 10:56:03, Вчера [Материал]
+2

Парень - агонь! Но бедные руки
mihailsvetlov
2 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 11:54:09, Вчера [Материал]
0

Хорошо кормят) За один подъем-переворот восстанавливает силу, как сердце
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 15:02:21, Вчера [Материал]
+1

"На этот раз курсант пытался побить мировой рекорд - 1400 раз.... Перекладину разместили на открытом солнце при температуре в +30... Поэтому через 4,5 часа из-за жары курсант все же остановил упражнение... В Житомире зафиксировали новый рекорд Украины - 760 подъемов с переворотом на свежем воздухе... "
У меня одного возникают вопросы?)))))
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