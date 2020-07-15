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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июль » 15 » 13:33:33

Рада назначила местные выборы на 25 октября

Сегодня, 14:07:33 279 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада назначила местные выборы на 25 октября

 Верховная Рада Украины на заседании 15 июля проголосовала за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Соответствующее постановление №3809 поддержали 326 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно принятому документу, Рада назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, очередные выборы депутатов районных, областных советов и сельских, поселковых и городских голов.

Выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.
Тэги: выборы, Рада
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:08:52, Сегодня [Материал]
0

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