Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада Украины на заседании 15 июля проголосовала за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году.
Соответствующее постановление №3809 поддержали 326 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Согласно принятому документу, Рада назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, очередные выборы депутатов районных, областных советов и сельских, поселковых и городских голов.
Выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.