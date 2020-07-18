«Упал под колеса молоковоза». Стало известно как погиб 5-летний мальчик в Житомире. ВИДЕО

Вчера в Житомире двое мальчиков играли возле дороги, заглядывая в соседский двор через забор, но один из них не удержался и упал. В этот момент проезжал молоковоз, водитель которого совершил наезд на 5-летнего мальчика. Малыш получил несовместимые с жизнью травмы.
Как оказалось, двух мальчиков привлек звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе, и они хотели перелезть забор, чтобы заглянуть туда. Один из них пытался помочь вскарабкаться на ограду меньшему. Но из-за того, что ему не хватило сил подтянуться, спрыгнул прямо под задние колеса молоковоза.
"Когда он (грузовой автомобиль - ред.) приближался к ним, погибший мальчик был вообще к нему спиной. Когда поравнялся с ним, ребенок развернулась и играючи, просто упала под заднее колесо", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.
Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика, потому что уверены, что в смерти их сына виноват именно он. Оказалось, что за рулем был 23-летний водитель местного предприятия, который как раз ехал с работы домой.
По словам родителей, переулок, где произошел инцидент, предназначен только для легкового транспорта. Но водители грузовиков часто заворачивают сюда, чтобы сократить путь до промышленной зоны.
А вот коллега водителя молоковоза в гибели мальчика винит его родителей. Мол, ребенок был без присмотра взрослых на дороге, об этом говорится в сюжете ТСН.
"Не сбил же передом, а он под заднее колесо попал. И почему он полез на тот забор, тоже не понятно", - утверждает Владимир, товарищ водителя.
Родственница погибшего мальчика уверяет, что он был спокойным и обычно играл в своем дворе.
В полиции говорят, что алкогольных признаков у водителя не выявлено, он был трезв. Степень вины будет устанавливать следствие. Сейчас продолжается установление обстоятельств ДТП.
После трагической гибели 5-летнего Даниила, грузовики перестали ездить переулком. Но местные уверены, что это лишь на определенное время, поэтому будут требовать у чиновников, чтобы здесь установили устройства принудительного гашения скорости.
Из личного опыта, еду как то я ...и идет девушка по обочине, и тут сбоку на ее кидается дворняга и она прыгает мне под колеса, повезло ехал 20 км и успел на встречку уйти... но теперь помню, поэтому ездить надо аккуратно.
Еще добавлю, молоковоз на такой дороге мог медленнее ехать, и он успел среагировать, но вместо того что бы тормозить, тоже попробовал в сторону уйти и когда переехал уже затормозил.
Да, привлечь к ответственности нужно и родителей. Тут на 99% их вина. Водителю повезло что была камера и все засняла, правда все-равно признают его виновного, может даже условный срок дадут.
В общем, трагический случай, сочувствуем. Так иногда могут попасть под колеса не только дети.. все мы люди, и порой голова забита не тем чем нужно, и эти секунды могут стоить жизни.
И да, никакие лежачие полицейские тут не помогут, никто их возле каждого дома устанавливать не будет. И не причина в грузовых авто, убить могла и обычная легковушка (в такой ситуации).
Там десь відповідний дорожній знак висить?
Як це вирішить проблему, що провулок використовується, як під'їзд до пром об'єктів?