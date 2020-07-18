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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 18 » 16:15:16

«Упал под колеса молоковоза». Стало известно как погиб 5-летний мальчик в Житомире. ВИДЕО

Сегодня, 16:38:16 1221 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Упал под колеса молоковоза». Стало известно как погиб 5-летний мальчик в Житомире. ВИДЕО

 Вчера в Житомире двое мальчиков играли возле дороги, заглядывая в соседский двор через забор, но один из них не удержался и упал. В этот момент проезжал молоковоз, водитель которого совершил наезд на 5-летнего мальчика. Малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

Как оказалось, двух мальчиков привлек звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе, и они хотели перелезть забор, чтобы заглянуть туда. Один из них пытался помочь вскарабкаться на ограду меньшему. Но из-за того, что ему не хватило сил подтянуться, спрыгнул прямо под задние колеса молоковоза.

"Когда он (грузовой автомобиль - ред.) приближался к ним, погибший мальчик был вообще к нему спиной. Когда поравнялся с ним, ребенок развернулась и играючи, просто упала под заднее колесо", - прокомментировала пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко. 


Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика, потому что уверены, что в смерти их сына виноват именно он. Оказалось, что за рулем был 23-летний водитель местного предприятия, который как раз ехал с работы домой.

По словам родителей, переулок, где произошел инцидент, предназначен только для легкового транспорта. Но водители грузовиков часто заворачивают сюда, чтобы сократить путь до промышленной зоны.

Стало відомо як загинув 5-річний хлопчик в Житомирі

А вот коллега водителя молоковоза в гибели мальчика винит его родителей. Мол, ребенок был без присмотра взрослых на дороге, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Не сбил же передом, а он под заднее колесо попал. И почему он полез на тот забор, тоже не понятно", - утверждает Владимир, товарищ водителя.


Родственница погибшего мальчика уверяет, что он был спокойным и обычно играл в своем дворе.

В полиции говорят, что алкогольных признаков у водителя не выявлено, он был трезв. Степень вины будет устанавливать следствие. Сейчас продолжается установление обстоятельств ДТП.

После трагической гибели 5-летнего Даниила, грузовики перестали ездить переулком. Но местные уверены, что это лишь на определенное время, поэтому будут требовать у чиновников, чтобы здесь установили устройства принудительного гашения скорости.

 
Тэги: молоковоз, Житомир, дтп, дети
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:22:34, Сегодня [Материал]
+1

Тут можно было и легковым автомобилем убить (если задним колесом переехать) я бы назвал это несчастным случаем...
Из личного опыта, еду как то я ...и идет девушка по обочине, и тут сбоку на ее кидается дворняга и она прыгает мне под колеса, повезло ехал 20 км и успел на встречку уйти... но теперь помню, поэтому ездить надо аккуратно.
Еще добавлю, молоковоз на такой дороге мог медленнее ехать, и он успел среагировать, но вместо того что бы тормозить, тоже попробовал в сторону уйти и когда переехал уже затормозил.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 21:31:52, Сегодня [Материал]
+1

Дети есть дети, все они дурачатся, почти все через это проходили. И каждый родитель знает и должен знать, что всегда есть риски. И если вы знаете что у вас в переулке постоянно ездят машины, то нужно внимательнее следить за тем, где играет ваш ребенок.
Да, привлечь к ответственности нужно и родителей. Тут на 99% их вина. Водителю повезло что была камера и все засняла, правда все-равно признают его виновного, может даже условный срок дадут.

В общем, трагический случай, сочувствуем. Так иногда могут попасть под колеса не только дети.. все мы люди, и порой голова забита не тем чем нужно, и эти секунды могут стоить жизни.
И да, никакие лежачие полицейские тут не помогут, никто их возле каждого дома устанавливать не будет. И не причина в грузовых авто, убить могла и обычная легковушка (в такой ситуации).
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 21:44:55, Сегодня [Материал]
0

по правилам когда сбивают детей то виноват водитель. даже если дети выбегают в неположенном месте. и грузовик видя детей не добавил интервала, не объехал а просто ехал прямо. я обычно объезжаю такие ситуации насколько можно дальше всегда готовясь к тому что сейчас что-то или кто-то будет вываливается мне под колеса, это по умолчанию должно быть, на видео видно запас по интервалу 1 метр ещё был
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 23:01:11, Сегодня [Материал]
0

"переулок, где произошел инцидент, предназначен только для легкового транспорта."
Там десь відповідний дорожній знак висить?
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 23:07:54, Сегодня [Материал]
0

"требовать у чиновников, чтобы здесь установили устройства принудительного гашения скорости."
Як це вирішить проблему, що провулок використовується, як під'їзд до пром об'єктів?
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