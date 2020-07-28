Стихия на Житомирщине: молния трижды поджигала дома жителей области

"На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит кровля и чердачное помещение дома. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на жилые комнаты. Чтобы приступить к тушению, спасателям пришлось обесточивать здание. Усилиями двух отделений пожарных в 18:02 пожар был локализован и в 19:17 - ликвидирован", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.