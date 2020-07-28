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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 28 » 12:38:21

Стихия на Житомирщине: молния трижды поджигала дома жителей области

Сегодня, 12:59:21 1543 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стихия на Житомирщине: молния трижды поджигала дома жителей области

 В Житомирской области на протяжении прошлых суток спасатели трижды тушили дома, которые загорались после попадания молний. Один из случаев произошел в пригороде Житомира, в селе Тетеревка.

По информации ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 27 июля в 17:41.
 

"На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит кровля и чердачное помещение дома. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на жилые комнаты. Чтобы приступить к тушению, спасателям пришлось обесточивать здание. Усилиями двух отделений пожарных в 18:02 пожар был локализован и в 19:17 - ликвидирован", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.




Огонь уничтожил кровлю и чердачное помещение, однако удалось предотвратить распространение возгорания на жилые помещения дома.

Кроме того, за минувшие сутки молния поджигали дома в с. Дедковичи Коростенского района и с. Чорнова Хорошевского района.
Тэги: пожар, гроза, Житомирская область, Молния
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