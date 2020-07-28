Стихия на Житомирщине: молния трижды поджигала дома жителей области

В Житомирской области на протяжении прошлых суток спасатели трижды тушили дома, которые загорались после попадания молний. Один из случаев произошел в пригороде Житомира, в селе Тетеревка.
По информации ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 27 июля в 17:41.
"На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит кровля и чердачное помещение дома. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на жилые комнаты. Чтобы приступить к тушению, спасателям пришлось обесточивать здание. Усилиями двух отделений пожарных в 18:02 пожар был локализован и в 19:17 - ликвидирован", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Огонь уничтожил кровлю и чердачное помещение, однако удалось предотвратить распространение возгорания на жилые помещения дома.
Кроме того, за минувшие сутки молния поджигали дома в с. Дедковичи Коростенского района и с. Чорнова Хорошевского района.