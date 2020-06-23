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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 23 » 15:50:43

В Житомирской области молния подожгла дом, в котором жила многодетная семья. ФОТО

Сегодня, 16:07:43 105 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области молния подожгла дом, в котором жила многодетная семья. ФОТО

 В Житомирской области вечером 22 июня во время грозы молния подожгла частный дом, в котором проживала семья с 9 детьми.

Инцидент произошел в селе Червоные Хатки, Романовского района, об этом сообщает сайт "Твій Романів".
 

"Возгорание произошло из-за попадания в крышу молнии. На момент прибытия спасателей горела вся кровля", - сообщили в службе спасения.






Спасатели ликвидировали возгорание, в результате пожара сгорела крыша и упало перекрытие дома.

Отметим, из-за грозы, которая бушевала в Житомирской области 22 июня, от электроснабжения были отключены 72 населенных пункта. Спасатели по всей области до сих пор оказывают помощь населению.



Тэги: Молния, гроза, Житомирщина, пожар
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