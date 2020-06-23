В Житомирской области молния подожгла дом, в котором жила многодетная семья. ФОТО

В Житомирской области вечером 22 июня во время грозы молния подожгла частный дом, в котором проживала семья с 9 детьми.
Инцидент произошел в селе Червоные Хатки, Романовского района, об этом сообщает сайт "Твій Романів
".
"Возгорание произошло из-за попадания в крышу молнии. На момент прибытия спасателей горела вся кровля", - сообщили в службе спасения.
Спасатели ликвидировали возгорание, в результате пожара сгорела крыша и упало перекрытие дома.
Отметим, из-за грозы, которая бушевала в Житомирской области 22 июня, от электроснабжения были отключены 72 населенных пункта. Спасатели по всей области до сих пор оказывают помощь населению.