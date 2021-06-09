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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 9 » 11:44:38

На Житомирщине молния ударила в девушку, когда та разговаривала по мобильному

Сегодня, 11:44:38 1021 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине молния ударила в девушку, когда та разговаривала по мобильному

 В Житомирской области молния ударила девушку, которая во время грозы в доме разговаривала по телефону. Инцидент произошел 8 июня в с. Малый Кривотин.

Об этом сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
 

"Молния поразила девушку в доме во время разговора по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы", - говорится в сообщении.


В настоящее время пострадавшая, 2006 года рождения, находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести.

Это уже второй случай, произошедший в этом году. Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.
Тэги: Житомирщина, гроза, Молния
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