В пригороде Житомира молния попала в мужчину: с сильными ожогами его госпитализировали

В Житомирской области во время грозы молния попала в мужчину. Инцидент произошел 28 мая в пригороде Житомира.
Об этом 29 мая сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по ЧС.
"В ожоговое отделение областной больницы с диагнозом "поражение молнией" госпитализирован житель Станишовской ТГ"
, - сообщили спасатели
.
В комментарии изданию Житомир.info
главный специалист управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА Николай Минчук рассказал, что от удара молнией пострадал житель села Заречаны, 1979 года рождения.
Мужчина получил ожоги и был госпитализирован в областную больницу.