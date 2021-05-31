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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 31 » 10:49:13

В пригороде Житомира молния попала в мужчину: с сильными ожогами его госпитализировали

Сегодня, 10:49:13 72 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира молния попала в мужчину: с сильными ожогами его госпитализировали

 В Житомирской области во время грозы молния попала в мужчину. Инцидент произошел 28 мая в пригороде Житомира.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по ЧС.

"В ожоговое отделение областной больницы с диагнозом "поражение молнией" госпитализирован житель Станишовской ТГ", - сообщили спасатели.

В комментарии изданию Житомир.info главный специалист управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА Николай Минчук рассказал, что от удара молнией пострадал житель села Заречаны, 1979 года рождения.

Мужчина получил ожоги и был госпитализирован в областную больницу.
Тэги: Житомир, гроза, Молния
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