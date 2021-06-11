«В глазах блеснуло и начало трясти»: девушка из Житомирской области рассказала о пережитом ударе молнии

Жительница села Малый Кривотин Житомирской области, которая пережила удар молнии, рассказала, как это было. По словам 15-летней Анны Корнейчук, разряд поразил ее, когда она говорила по мобильнику дома, передает ТСН.
Когда началась гроза, родители с тремя детьми были в помещении, а телефон стоял на зарядке. 15-летней Анне позвонила подружка и девушка потянулась за ним. В доме мгновенно выбило свет, прибежали родители, они вызвали "скорую". Анна тогда была без сознания. Сейчас состояние стабильное, она чувствует себя лучше.
"Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала: "Выключи телефон" и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло и начало трясти, сердце начало болеть", - рассказала пострадавшая.
В больнице медики констатировали удар током, а на теле ребенка обнаружили узоры, которые оставила молния: на левой руке, в которой потерпевшая держала телефон, а также на спине и груди.
"Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку и выход на спине. Точка выхода и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи", - отметил врач-травматолог Емильчинской центральной районной больницы Александр Волощук.