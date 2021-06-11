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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 11 » 08:55:08

«В глазах блеснуло и начало трясти»: девушка из Житомирской области рассказала о пережитом ударе молнии

Вчера, 08:55:08 1083 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«В глазах блеснуло и начало трясти»: девушка из Житомирской области рассказала о пережитом ударе молнии

 Жительница села Малый Кривотин Житомирской области, которая пережила удар молнии, рассказала, как это было. По словам 15-летней Анны Корнейчук, разряд поразил ее, когда она говорила по мобильнику дома, передает ТСН.

Когда началась гроза, родители с тремя детьми были в помещении, а телефон стоял на зарядке. 15-летней Анне позвонила подружка и девушка потянулась за ним. В доме мгновенно выбило свет, прибежали родители, они вызвали "скорую". Анна тогда была без сознания. Сейчас состояние стабильное, она чувствует себя лучше.
 

"Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала: "Выключи телефон" и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло и начало трясти, сердце начало болеть", - рассказала пострадавшая.


В больнице медики констатировали удар током, а на теле ребенка обнаружили узоры, которые оставила молния: на левой руке, в которой потерпевшая держала телефон, а также на спине и груди.

"Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку и выход на спине. Точка выхода и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи", - отметил врач-травматолог Емильчинской центральной районной больницы Александр Волощук.

Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.
 
Тэги: Девушка, телефон, Житомирщина, Молния
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