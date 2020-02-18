В Житомирской области парень лишил жизни 18-летнюю девушку, а тело выбросил в колодец

В Житомирской области произошло ужасное убийство: парень лишил жизни свою бывшую девушку, а тело выбросил в колодец. Убийство произошло на днях в пгт Ружин. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУНП Житомирщины.
"Вечером 16 февраля в полицию обратилась жительница пгт Ружин с сообщением о внезапной потере связи с 18-летней дочерью. Женщина рассказала, что в последний раз общалась с девушкой вечером пятницы (14 февраля) и она находилась в поселке в хорошем настроении. Сама же заявитель на тот момент находилась на работе в Киеве. На следующий день связаться с дочкой ей не удалось, поскольку телефон девушки был выключен"
, - объясняют в полиции.
Лишь на следующий день, когда мать прибыла в поселок и тщательно осмотрела домохозяйство, женщина увидела куртку девушки в колодце. О находке сразу сообщила в полицию.
"В ходе осмотра сначала достали верхнюю одежду, а потом поняли, что в колодце находится и сама девочка. С помощью спасателей нам удалось достать ее тело. Сейчас назначено соответствующее экспертное исследование причины смерти погибшей", - рассказал начальник Ружинского отделения полиции Юрий Кононенко.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) УК полицейские начали следственно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что у погибшей и ее парня несколько месяцев назад ухудшились отношения и они прекратили общение. Однако в тот вечер его видели в поселке недалеко от дома девушки.
Нашли парня полицейские на железнодорожной станции и его рассказ о проведенном вечере пятницы каждый раз приобретал новые подробности. В итоге, запутавшись в собственных словах, парень таки признался, что в тот вечер был в доме девушки.
Предварительно известно, что между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке травмы, а затем выбросил в колодец во дворе, прибросив сверху одеждой.
22-летний парень задержан, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
В Житомирской области парень лишил жизни 18-летнюю девушку, а тело выбросил в колодец