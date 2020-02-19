В Житомирской области под поездом погибла школьница: полиция говорит о суициде

В Житомирской области 15-летняя девушка бросилась под поезд, от полученных травм она погибла на месте. Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирщины, происшествие произошло вечером 18 февраля в Попельнянском районе.
"О происшествии в Попельнянское отделение полиции около 20.30 сообщил машинист поезда. По его словам, между станциями Попельня и Бровки на пути внезапно выбежала девушка"
, - говорят в полиции.
Мужчина начал экстренное торможение поезда, однако избежать столкновения не удалось.
Полиция установила личность потерпевшей - ею оказалась 15-летняя жительница с. Сокольча Попельнянского района. От матери погибшей известно, что ее дочь ушла из дома около 18 часов этого же дня. Своей подружке девушка отправила смс-сообщение суицидального характера.
Все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас выясняются в рамках начатого уголовного производства.