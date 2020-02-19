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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 19 » 11:10:17

В Житомирской области под поездом погибла школьница: полиция говорит о суициде

Сегодня, 11:20:17 502 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области под поездом погибла школьница: полиция говорит о суициде

 В Житомирской области 15-летняя девушка бросилась под поезд, от полученных травм она погибла на месте. Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирщины, происшествие произошло вечером 18 февраля в Попельнянском районе.

"О происшествии в Попельнянское отделение полиции около 20.30 сообщил машинист поезда. По его словам, между станциями Попельня и Бровки на пути внезапно выбежала девушка", - говорят в полиции.

Мужчина начал экстренное торможение поезда, однако избежать столкновения не удалось.

Полиция установила ​​личность потерпевшей - ею оказалась 15-летняя жительница с. Сокольча Попельнянского района. От матери погибшей известно, что ее дочь ушла из дома около 18 часов этого же дня. Своей подружке девушка отправила смс-сообщение суицидального характера.

Все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас выясняются в рамках начатого уголовного производства.
Тэги: поезд, самоубийство, Житомирщина, Девушка
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