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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 15 » 11:51:53

На Житомирщине 16-летняя девушка сбежала из дома после ссоры: ее нашли аж в Виннице

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На Житомирщине 16-летняя девушка сбежала из дома после ссоры: ее нашли аж в Виннице

 16-летнюю девушку из Любарского района, которая после ссоры с матерью ушла из дома, через неделю разыскали в соседней области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"16-летняя девушка около недели назад самовольно покинула место жительства из-за разногласий с матерью. Житомирские коллеги предоставили информацию возможного места пребывания ребенка. Ювенальные полицейские нашли девочку в г. Виннице у сестры ее подруги", - сообщают правоохранители.

В полиции добавляют, что семья, в которой воспитывается девочка, состоит на учете в службе по делам детей как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам несовершеннолетней, она ушла из дома из-за ссоры с матерью, которая периодически злоупотребляет спиртным.

Девушку передали ювенальным полицейским Житомирщины. Ее дальнейшую судьбу будет решать служба по делам детей.

Тэги: Девушка, ссора, Житомирщина, Побег
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