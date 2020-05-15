16-летнюю девушку из Любарского района, которая после ссоры с матерью ушла из дома, через неделю разыскали в соседней области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
"16-летняя девушка около недели назад самовольно покинула место жительства из-за разногласий с матерью. Житомирские коллеги предоставили информацию возможного места пребывания ребенка. Ювенальные полицейские нашли девочку в г. Виннице у сестры ее подруги"
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В полиции добавляют, что семья, в которой воспитывается девочка, состоит на учете в службе по делам детей как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.
По словам несовершеннолетней, она ушла из дома из-за ссоры с матерью, которая периодически злоупотребляет спиртным.
Девушку передали ювенальным полицейским Житомирщины. Ее дальнейшую судьбу будет решать служба по делам детей.
На Житомирщине 16-летняя девушка сбежала из дома после ссоры: ее нашли аж в Виннице