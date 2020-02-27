11-летняя девочка после ссоры с мамой пыталась уехать в Киев

В городе Коростышев Житомирской области 11-летняя девочка после ссоры с мамой сбежала из дома и пыталась поехать в столицу. Школьницу вовремя нашли правоохранители и вернули домой.
"По словам родителей, девочка после ситуативной ссоры с мамой сбежала из дома. Они несколько часов пытались самостоятельно найти дочь на улицах райцентра. После безрезультатных поисков обратились в полицию. Инспектор ювенальной превенции вместе с экипажем сектора реагирования патрульной полиции при осмотре улиц города заметили похожую по описанию девочку на одной из остановок общественного транспорта"
, - информирует полиция области.
Как выяснилось, она приобрела билет на автобус до столицы и уже ждала транспортное средство.
Ребенка передали родителям, с семьей провели профилактическую беседу. Девочке полицейские разъяснили последствия такого поведения.
Правоохранители в очередной раз призывают родителей уделять максимум внимания детям. Помните, что они в первую очередь нуждаются в вашей заботе и защите. Позаботьтесь, чтобы дети знали, что дома их всегда ждут и любят. Учите алгоритмам действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: конфликт со сверстниками или взрослыми, потеря телефона или денег на проезд, внезапное ухудшение самочувствия, заблудился или потерялся.
Между тем в Хорошевском районе все еще продолжаются поиски 16-летнего Дмитрия Степарука
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