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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 12 » 11:29:24

Внимание, розыск! Из исправительного центра в Бердичеве сбежал осужденный

Сегодня, 11:44:24 1006 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Внимание, розыск! Из исправительного центра в Бердичеве сбежал осужденный

 В Житомирской области правоохранители разыскивают осужденного, который вечером 11 марта сбежал с места отбывания наказания - Бердичевского исправительного центра.

Предварительно известно, что место отбывания наказания самовольно оставил Венгель Андрей Александрович, 05.07.1984 г.р., уроженец и житель г. Киев.

Мужчина был приговорен к 2 годам ограничения свободы за покушение на совершение краж (ст.15, ч.1, 2 ст.185 УК).

Его приметы: рост 180 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную болоньевую куртку, джинсы темного цвета.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите по телефонам (067) 9695246, (093) 1407498 или 102", - призывает полиция области.

Тэги: розыск, Побег, Житомирщина, полиция
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