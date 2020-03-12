Внимание, розыск! Из исправительного центра в Бердичеве сбежал осужденный

В Житомирской области правоохранители разыскивают осужденного, который вечером 11 марта сбежал с места отбывания наказания - Бердичевского исправительного центра.
Предварительно известно, что место отбывания наказания самовольно оставил Венгель Андрей Александрович, 05.07.1984 г.р., уроженец и житель г. Киев.
Мужчина был приговорен к 2 годам ограничения свободы за покушение на совершение краж (ст.15, ч.1, 2 ст.185 УК).
Его приметы
: рост 180 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет
в черную болоньевую куртку, джинсы темного цвета.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите по телефонам (067) 9695246, (093) 1407498 или 102"
, - призывает полиция области.