Вышли погулять и исчезли: в Киеве разыскали двух школьниц из Житомирской области

В пгт Хорошев исчезли две девушки в возрасте 12 и 13 лет. Позже выяснилось, что они самостоятельно поехали на прогулку в Киев. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает полиция Житомирской области.
"Двух жительниц Хорошевской громады в возрасте 12 и 13 лет, полицейские разыскали в столице. По словам родных, обратившихся в полицию, девочки отправились на прогулку и в полдень их еще видели в центре поселка. Впоследствии девушки вовремя не вернулись домой и на телефонные звонки не отвечали. В итоге полицейские выяснили, что девочки самостоятельно добрались до г. Киева"
, - информируют правоохранители.
Девушки не пострадали, полицейские вернули их домой.
Всего с начала апреля правоохранители разыскали 32 пропавших детей. В ювенальной превенции полиции отмечают, что в теплое время года дети более склонны отправляться в самостоятельные путешествия.
"Долгий световой день и комфортная температура воздуха вызывает у них желание исследовать мир, становиться более самостоятельными. Однако такие положительные стремления должны осуществляться только с ведома и в сопровождении взрослых, ведь досуг, прежде всего, должен быть безопасным", - отмечает руководитель подразделения Наталья Гончарук.
Полицейские призывают родителей уделять максимум внимания детям: всегда обсуждайте планы на день, договаривайтесь о границах, где ребенок может самостоятельно гулять, и о постоянной связи, учите правила поведения в различных ситуациях. Контролируйте место пребывания детей и формируйте чувство ответственности.