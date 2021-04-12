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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 12 » 16:36:13

Вышли погулять и исчезли: в Киеве разыскали двух школьниц из Житомирской области

Вчера, 16:46:13 763 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вышли погулять и исчезли: в Киеве разыскали двух школьниц из Житомирской области

 В пгт Хорошев исчезли две девушки в возрасте 12 и 13 лет. Позже выяснилось, что они самостоятельно поехали на прогулку в Киев. Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области.

"Двух жительниц Хорошевской громады в возрасте 12 и 13 лет, полицейские разыскали в столице. По словам родных, обратившихся в полицию, девочки отправились на прогулку и в полдень их еще видели в центре поселка. Впоследствии девушки вовремя не вернулись домой и на телефонные звонки не отвечали. В итоге полицейские выяснили, что девочки самостоятельно добрались до г. Киева", - информируют правоохранители.

Девушки не пострадали, полицейские вернули их домой.

Всего с начала апреля правоохранители разыскали 32 пропавших детей. В ювенальной превенции полиции отмечают, что в теплое время года дети более склонны отправляться в самостоятельные путешествия.
 

"Долгий световой день и комфортная температура воздуха вызывает у них желание исследовать мир, становиться более самостоятельными. Однако такие положительные стремления должны осуществляться только с ведома и в сопровождении взрослых, ведь досуг, прежде всего, должен быть безопасным", - отмечает руководитель подразделения Наталья Гончарук.


Полицейские призывают родителей уделять максимум внимания детям: всегда обсуждайте планы на день, договаривайтесь о границах, где ребенок может самостоятельно гулять, и о постоянной связи, учите правила поведения в различных ситуациях. Контролируйте место пребывания детей и формируйте чувство ответственности. 
Тэги: дети, Житомирщина, полиция, розыск, Подростки
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