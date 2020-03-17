Правоохранители задержали 35-летнего Андрея Венгеля, который неделю назад сбежал с места отбывания наказания в Бердичевском исправительном центре. Об этом информирует ГУНП Житомирщины.
Как сообщал «Журнал Житомира
», мужчина был приговорен к 2 годам ограничения свободы за покушение на совершение краж (ст.15, ч.1, 2 ст.185 УК Украины). Вечером 11 марта он покинул место отбывания наказания
, поэтому работники исправительного учреждения и полицейские начали его розыск.
Вечером 16 марта оперативники уголовного розыска и сотрудники пенитенциарного учреждения задержали мужчину в столице.
За побег мужчине грозит дополнительное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.
Полиция задержала мужчину, который сбежал из исправительного центра на Житомирщине