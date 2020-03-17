Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 18.03.2020    00:38:47
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 17 » 13:58:11

Полиция задержала мужчину, который сбежал из исправительного центра на Житомирщине

Вчера, 14:10:11 1029 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полиция задержала мужчину, который сбежал из исправительного центра на Житомирщине

 Правоохранители задержали 35-летнего Андрея Венгеля, который неделю назад сбежал с места отбывания наказания в Бердичевском исправительном центре. Об этом информирует ГУНП Житомирщины.

Как сообщал «Журнал Житомира», мужчина был приговорен к 2 годам ограничения свободы за покушение на совершение краж (ст.15, ч.1, 2 ст.185 УК Украины). Вечером 11 марта он покинул место отбывания наказания, поэтому работники исправительного учреждения и полицейские начали его розыск.

Вечером 16 марта оперативники уголовного розыска и сотрудники пенитенциарного учреждения задержали мужчину в столице.

За побег мужчине грозит дополнительное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.
Тэги: розыск, полиция, Житомирщина, Побег
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus