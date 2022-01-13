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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 13 » 13:58:20

Вышла из автобуса и исчезла: на Житомирщине разыскивают 33-летнюю женщину

Вчера, 13:58:20 1552 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вышла из автобуса и исчезла: на Житомирщине разыскивают 33-летнюю женщину

 В Житомирской области полиция и родные разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю Татьяну Холодную. Как сообщили в полиции, женщина в последний раз выходила на связь 11 января. Тогда она находилась на автовокзале в Житомире.
 

"11 января женщина уехала из Бердичева в командировку в Новоград-Волынский. Около 11:30 женщина позвонила по телефону мужу и сообщила, что находится на автовокзале в Житомире", – информируют правоохранители.


Установлено, что она приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск до Новограда-Волынского. Отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в селе Березовка (Житомирский район) на остановке возле школы. Дальнейшее её местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: на вид 33 года, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы черные.

Была одета в шубу из меха норки черного цвета, черные леггинсы, вязаную шапку с надписью "UGG Australia" черного цвета и высокие черные ботинки. При себе у нее была серая женская сумочка.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Холодной, сообщите по телефонам: (096) 943-76-13 или "102", или обратитесь в ближайший отдел полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: Житомирщина, полиция, розыск
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