Вышла из автобуса и исчезла: на Житомирщине разыскивают 33-летнюю женщину

В Житомирской области полиция и родные разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю Татьяну Холодную. Как сообщили в полиции, женщина в последний раз выходила на связь 11 января. Тогда она находилась на автовокзале в Житомире.
"11 января женщина уехала из Бердичева в командировку в Новоград-Волынский. Около 11:30 женщина позвонила по телефону мужу и сообщила, что находится на автовокзале в Житомире", – информируют правоохранители.
Установлено, что она приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск до Новограда-Волынского. Отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в селе Березовка (Житомирский район) на остановке возле школы. Дальнейшее её местонахождение неизвестно.
Приметы женщины
: на вид 33 года, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы черные.
Была одета
в шубу из меха норки черного цвета, черные леггинсы, вязаную шапку с надписью "UGG Australia" черного цвета и высокие черные ботинки. При себе у нее была серая женская сумочка.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Холодной, сообщите по телефонам: (096) 943-76-13 или "102", или обратитесь в ближайший отдел полиции"
, - призывают правоохранители.