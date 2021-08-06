Непогода натворила бед на Житомирщине: два десятка населенных пунктов без света

6 августа из-за непогоды более 400 населенных пунктов в 8 областях Украины остались без электроснабжения. В частности, обесточены 23 населенных пункта в Житомирской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 ч. 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29, Житомирская - 23 и Кировоградская - 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
По информации "Житомироблэнерго
", 5-6 августа непогода обесточила 73 населенных пункта. По состоянию на 6 часов утра 6 августа остаются обесточенными:
"Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, продолжают ликвидировать повреждения в электрических сетях. Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке дополнительно организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады"
- Романовский и Чудновский районы - 5 населенных пунктов;
- Житомирский и Малинский районы - 4 населенных пункта;
- Бердичевский и Овручский районы - 2 населенных пункта;
- Емильчинский район - 1 населенный пункт.
, - информирует облэнерго.