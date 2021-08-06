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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 6 » 10:02:27

Непогода натворила бед на Житомирщине: два десятка населенных пунктов без света

Сегодня, 10:02:27 318 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Непогода натворила бед на Житомирщине: два десятка населенных пунктов без света

 6 августа из-за непогоды более 400 населенных пунктов в 8 областях Украины остались без электроснабжения. В частности, обесточены 23 населенных пункта в Житомирской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
 

"По состоянию на 7 ч. 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29, Житомирская - 23 и Кировоградская - 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.


По информации "Житомироблэнерго", 5-6 августа непогода обесточила 73 населенных пункта. По состоянию на 6 часов утра 6 августа остаются обесточенными:
 
  • Романовский и Чудновский районы - 5 населенных пунктов;
  • Житомирский и Малинский районы - 4 населенных пункта;
  • Бердичевский и Овручский районы - 2 населенных пункта;
  • Емильчинский район - 1 населенный пункт.

"Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, продолжают ликвидировать повреждения в электрических сетях. Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке дополнительно организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады", - информирует облэнерго.
Тэги: гроза, непогода, Житомирщина
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