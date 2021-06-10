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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 10 » 13:25:34

В Житомирской области молния сожгла сарай и едва не уничтожила дом

Сегодня, 13:25:34 403 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области молния сожгла сарай и едва не уничтожила дом

 В селе Новые Салы Житомирского района разряд молнии попал в сарай и поджег его. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, стоявший рядом. Об этом "Журналу Житомира" сообщает областное управлении Государственной службы Украины по ЧС.

Свидетелем происшествия стала женщина, проживающая по соседству. Она вызвала спасателей.
 

"По прибытию пожарных к месту вызова было установлено, что загорелась деревянная хозяйственная постройка общей площадью 40 кв. м. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся и уже перекинулся на крышу дома и сеновал", – говорят спасатели.


Силами бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил сарай, крышу жилого дома и 0,5 т сена.

"Долгое время понадобилось спасателям для разборки разрушенных огнем конструкций, растягивания грубых кормов и проливания их водой", - информирует ГСЧС.

К счастью, никто не пострадал. Хозяйки на момент возгорания не было дома.

Напомним, в этом году от удара молнии уже пострадали 42-летний житель Житомирского района и 15-летняя девушка.
Тэги: Молния, Житомирская область, пожар
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 16:18:09, Сегодня [Материал]

Нові Сали це не Житомирський район, а ніби Черняховський.
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