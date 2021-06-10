В Житомирской области молния сожгла сарай и едва не уничтожила дом

В селе Новые Салы Житомирского района разряд молнии попал в сарай и поджег его. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, стоявший рядом. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает областное управлении Государственной службы Украины по ЧС.
Свидетелем происшествия стала женщина, проживающая по соседству. Она вызвала спасателей.
"По прибытию пожарных к месту вызова было установлено, что загорелась деревянная хозяйственная постройка общей площадью 40 кв. м. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся и уже перекинулся на крышу дома и сеновал", – говорят спасатели.
Силами бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил сарай, крышу жилого дома и 0,5 т сена.
"Долгое время понадобилось спасателям для разборки разрушенных огнем конструкций, растягивания грубых кормов и проливания их водой"
, - информирует ГСЧС.
К счастью, никто не пострадал. Хозяйки на момент возгорания не было дома.
Напомним, в этом году от удара молнии уже пострадали 42-летний житель
Житомирского района и 15-летняя девушка
.