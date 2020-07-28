Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 28 » 13:01:18

Житомирский активист Коцюбко избил в своем кафе двух полицейских

Сегодня, 13:10:46 3063 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский активист Коцюбко избил в своем кафе двух полицейских

 В Житомире 27 июля около 3 часов ночи местный активист Александр Коцюбко избил двух патрульных. Инцидент произошел на Малеванке в кафе «Вишневый сад», которое и принадлежит Коцюбко.

Об этом сообщает сайт Житомир инфо со ссылкой на собственные источники. Утром 28 июля информацию подтвердили в полиции.
 

«27 июля около 2:30 в одном из кафе города Житомира возник конфликт. Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и реагируя на вызов о нарушении тишины патрульные прибыли к одному из кафе областного центра, один из посетителей заведения отказался выполнять законные требования полицейских и совершил неповиновение. В результате двое полицейских получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь без госпитализации. Пострадавшие патрульные - лейтенанты полиции, мужчина и женщин», - сообщила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.


Она также отметила, что по состоянию на утро 28 июля нет информации, задержан ли нападающий на патрульных.

Событие также прокомментировали в управлении патрульной полиции Житомирской области.
 

«Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что развлекательное заведение работает с нарушением правил карантина. Патрульные прибыли на место вызова. Во время оформления соответствующих административных материалов в инспекторов полиции возник конфликт с гражданином, во время которого полицейские получили телесные повреждения. На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые в соответствии зафиксировали этот факт», - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.


Он уточнил, что патрульные полицейские получили легкие телесные повреждения.
Тэги: Коцюбко, драка, полиция, кафе
Комментариев: 14
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:14:06, Сегодня [Материал]
+8

Прелесть какая. Полицию вызвали, чтобы дать ей по морде.
Stoics
2 Вольдемар (Stoics)   • 13:29:36, Сегодня [Материал]
+5

коцюбке категорически не помешало бы озвучить суть "конфликта с гражданином, во время которого полицейские получили телесные повреждения." иначе заклюют к ипеням..)
nvvetal
8 Ololo (nvvetal)   • 15:35:37, Сегодня [Материал]
+2

ждем Алекса Иванова )
возможно получит 4ю несудимость?
TarasS
13 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:39:54, Сегодня [Материал]
0

А попередні 3 несудимості за що були?
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 13:30:17, Сегодня [Материал]
+2

Название статьи не соответствует содержанию. В тексте статьи написано, что полицейских избил посетитель кафе, предналежащего Коцюбко, а не сам Коцюбко.
Ответ: Коцюбко был в кафе.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 13:53:24, Сегодня [Материал]
+2

"один из посетителей заведения отказался выполнять законные требования полицейских и совершил неповиновение"
"на утро 28 июля нет информации, задержан ли нападающий на патрульных"

ведать не "простой" посетитель, что полиция не захотела сделать задержание... они хоть принесли извинение за нападение на посетителя? )
Roxiii
5 Рокси (Roxiii)   • 14:03:23, Сегодня [Материал]
+4

Это кандидат в мэры на следующих выборах?Достойный.
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:03:41, Сегодня [Материал]
+1

патрульные не могли спец. средствами его успокоить...газом забрызгать в наручники и все.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 14:48:01, Сегодня [Материал]
+7

Хрен поймешь: желтуха очередная или Коцюбка таки царь и бог Житомира :D
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:08:28, Сегодня [Материал]
+1

Сірий кардинал усея Мальованки! :D
Atillanta
14 Иванна (Atillanta)   • 18:26:01, Сегодня [Материал]
+1

Сірий кардинал там Мойсеєв Ю.В. Вот по кому тюрьма плаче.
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:45:38, Сегодня [Материал]
+2

З нетерпінням чекаємо на коменти від Alex Ivanov. От під цією новиною вони будуть якраз доречні. =))
FED8
10 FED8 (FED8)   • 17:06:09, Сегодня [Материал]
+5

Да не какой он не активист . Бандюк из девяностых . Кафе в парковой зоне под видом столовой для школьников . С другой стороны власть уже задрала этим карантином и ношением масок . Слово за слово и понеслось
TarasS
12 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:39:03, Сегодня [Материал]
+3

В Житомирі кожне авторитетне бидло має право побудувати кафе на трамвайній зупинці. Або в парку. Або у під'їзді житлового будинку. Це для когось новина?
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