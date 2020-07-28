Житомирский активист Коцюбко избил в своем кафе двух полицейских

«27 июля около 2:30 в одном из кафе города Житомира возник конфликт. Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и реагируя на вызов о нарушении тишины патрульные прибыли к одному из кафе областного центра, один из посетителей заведения отказался выполнять законные требования полицейских и совершил неповиновение. В результате двое полицейских получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь без госпитализации. Пострадавшие патрульные - лейтенанты полиции, мужчина и женщин», - сообщила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
«Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что развлекательное заведение работает с нарушением правил карантина. Патрульные прибыли на место вызова. Во время оформления соответствующих административных материалов в инспекторов полиции возник конфликт с гражданином, во время которого полицейские получили телесные повреждения. На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые в соответствии зафиксировали этот факт», - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
возможно получит 4ю несудимость?
Ответ: Коцюбко был в кафе.
"на утро 28 июля нет информации, задержан ли нападающий на патрульных"
ведать не "простой" посетитель, что полиция не захотела сделать задержание... они хоть принесли извинение за нападение на посетителя? )