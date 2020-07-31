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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 31 » 17:50:16

Троллейбус №4-А с завтрашнего дня будет ходить по-новому маршруту

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Троллейбус №4-А с завтрашнего дня будет ходить по-новому маршруту

 В Житомире троллейбусный маршрут №4-А продлили до Бумажной фабрики. Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.

Троллейбусы по обновленному маршруту начнут курсировать уже завтра, 1 августа.

Схема движения: ул. Покровская, ул. Киевская, ул. Театральная, ул. Большая Бердичевская, Смолянская площадь, ул. Ивана Гонты, Бумажная фабрика.

Ранее троллейбусы №4-А курсировали до областной больницы.

Как сообщал «Журнал Житомира», 1 августа вступает в действие решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
 

Графики движения











 
Тэги: троллейбус, ТТУ, Житомир
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