Троллейбус №4-А с завтрашнего дня будет ходить по-новому маршруту

В Житомире троллейбусный маршрут №4-А продлили до Бумажной фабрики. Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.
Троллейбусы по обновленному маршруту начнут курсировать уже завтра, 1 августа.
Схема движения: ул. Покровская, ул. Киевская, ул. Театральная, ул. Большая Бердичевская, Смолянская площадь, ул. Ивана Гонты, Бумажная фабрика.
Ранее троллейбусы №4-А курсировали до областной больницы.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 1 августа вступает в действие решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезда
в общественном транспорте.
Графики движения